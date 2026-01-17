Así es el Levante UD: de dónde es, quién es el dueño, cuándo ascendió…

El Levante UD llega al enfrentamiento con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu con la misión de sacar puntos. En sus últimos choques directos, el balance ha sido favorable para el conjunto blanco, que ha conseguido la mayoría de victorias en más de 30 enfrentamientos oficiales entre ambos clubes. Los granotas saben la situación que atraviesa el Madrid y tratarán de sacar puntos en un contexto favorable

En qué año se fundó el Levante

El Levante Unión Deportiva fue fundado en 1909, lo que lo convierte en uno de los clubes históricos del fútbol español. Desde sus orígenes en la ciudad de Valencia, la entidad ha construido una trayectoria centenaria marcada por etapas de crecimiento, dificultades económicas y una fuerte vinculación con su afición.

De dónde es el Levante y en qué estadio juega

El Levante UD es un equipo de Valencia. Su estadio es el Estadi Ciutat de Valencia, situado en el barrio de Orriols, donde juega todos sus partidos como local y que cuenta con una capacidad para más de 26.000 espectadores.

Quién es el dueño del Levante

El Levante UD no tiene un “dueño” único al estilo de algunos clubes europeos, pero desde 2025 su principal accionista es José Danvila, que tras capitalizar préstamos al club y aprobar un plan de reestructuración en junta general alcanzó alrededor del 70 % del capital social, convirtiéndose así en el máximo accionista y principal figura empresarial detrás de la entidad.

Antes de este cambio, la Fundación del Levante Cent Anys era la accionista mayoritaria, pero con la entrada de Danvila su participación se redujo significativamente y el control del club recayó principalmente en él y en su grupo, con el objetivo de sanear las finanzas y garantizar la viabilidad deportiva y económica a corto y medio plazo.

Cuándo ascendió a Primera el Levante

El último ascenso del Levante UD a Primera División se produjo en la temporada 2024‑25, cuando el equipo selló su regreso a la élite el 25 de mayo de 2025 tras imponerse al Burgos CF por 3‑2 en El Plantío, con un gol decisivo de Carlos Álvarez en el minuto 97 que confirmó el sexto ascenso histórico del club valenciano a la máxima categoría del fútbol español.

Cuántos socios tiene el Levante

El Levante UD cuenta con una masa social que supera ampliamente los 19.000 socios entre abonos confirmados y renovaciones para la temporada 2025‑26, tras su regreso a la Primera División, una cifra que representa un crecimiento notable respecto a campañas anteriores y sitúa al club cercano a la barrera de los 20.000 aficionados federados.