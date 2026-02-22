Aparece muerto un jugador de la NFL en su garaje: se investiga si se quitó la vida con una pistola

La NFL ha publicado la triste noticia del fallecimiento de Rondale Moore, jugador de los Minnesota Vikings a los 25 años en su casa de New Albany, Indiana. El receptor fue hallado sin vida en su garaje por una herida mortal de bala supuestamente autoinfligida según informaron fuentes policiales que acudieron al lugar de los hechos.

«Estamos profundamente entristecidos por la desgarradora noticia del repentino fallecimiento de Rondale Moore. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Rondale durante este momento devastador», comunicó Minnesota. Moore fue desde el principio un gran talento desde su etapa universitaria. Arizona Cardinals lo fichó en el draft de 2021, aunque tuvo que sufrir el drama de las lesiones disputando apenas 39 partidos de 51 entre las tres temporadas que estuvo allí.

En 2024 le traspasaron a los Atlanta Falcons y volvió a caer de la rodilla que puso fin a su etapa en su nuevo equipo. Más tarde firmó como agente libre por los Vikings antes de comenzar la pasada temporada, pero la rodilla volvió a caer en pretemporada y estuvo fuera todo el año. Tres días antes publicó un mensaje preocupante sobre su salud mental: «Arreglé (o resolví) los últimos ocho meses, pero no cambió nada, no me siento mejor. No he publicado en ninguna de mis páginas mientras arreglo esta pequeña vendetta».