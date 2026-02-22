Uno de los árboles más antiguos del mundo está en España: se plantó en tiempos de Cristo y mide 36 metros

Los científicos calculan que en el planeta Tierra hay más de 60.000 especies de árboles, las cuales han evolucionado desde hace aproximadamente 300 millones de años. El 45% se pueden clasificar en 10 familias, siendo las más abundantes las leguminosas (5.405 especies), las rubiáceas (4.827 especies) y las mirtáceas (4.330 especies). En cuanto a los países con más especies de árboles, destacan los siguientes: Brasil (8.715), Colombia (5.776), Indonesia (5.142), Malasia (4.993), Venezuela (4.656), China (4.635), Perú (4.439), Ecuador (3.591), México (3.364) y Madagascar (3.234). España no se encuentra en el top 10, pero alberga uno de los árboles más antiguos del mundo, cuyo origen se remonta a hace 2.000 años.

Se trata del Carballo Grande de Cartelos, un roble monumental situado en el municipio lucense de Carballedo. Imaginar sus casi dos milenios de vida implica recorrer la historia de Galicia y de España: desde la romanización hasta la actualidad, pasando por hitos como el auge del Camino de Santiago. Pertenece a la especie Quercus ruber L. y alcanza aproximadamente 36 metros de altura. Su tronco tiene un diámetro de 3,6 metros en la base y un perímetro que supera los 11 metros. Sólo el fuste concentra alrededor de 103 metros cúbicos de madera, con un peso estimado en 113 toneladas, y la copa proyecta una sombra que cubre aproximadamente 614 metros cuadrados.

Éste es uno de los árboles más antiguos del mundo

En 1967, técnicos del Instituto de Investigaciones Forestales de Madrid, mediante un pequeño orificio extrajeron una muestra transversal del tronco del árbol que permitió analizar sus anillos de crecimiento. El resultado fue contundente: cerca de 2.000 anillos que se podían identificar perfectamente. Cada anillo representa un año de vida, de forma que el origen del árbol se situaría en los primeros siglos de la era cristiana.

Posteriormente, en en 1984 el huracán Hortensia derribó varios robles cercanos de características similares. Algunos de esos ejemplares tenían más de 900 años, confirmando la longevidad de la carballeira de Cartelos y consolidando la hipótesis de que éste es uno de los árboles más antiguos del mundo.

Galicia es una de las regiones con mayor patrimonio natural; alberga espacios emblemáticos como las Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa; el Monte Aloia, primer parque natural declarado en Galicia; o la histórica Alameda de Santiago de Compostela, que combina patrimonio vegetal y urbano.

Sin embargo, el Carballo Grande de Cartelos destaca por ser uno de los árboles más antiguos del mundo, el cual ha sobrevivido a incendios, guerras, temporales y profundas transformaciones sociales. Un testigo silencioso que refleja 2.000 años de historia.

Turismo sostenible

El turismo sostenible es aquel que hace un uso óptimo de los recursos naturales, contribuye a la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, respeta la identidad sociocultural de la población local y su patrimonio, e impulsa actividades económicas viables a largo plazo, distribuyendo beneficios, generando empleo estable e inclusivo y favoreciendo el bienestar de las comunidades locales.

En el Parque Natural de las Fragas do Eume, los protagonistas son el río homónimo y los senderos flanqueados por olmos, alcornoques y robles centenarios. Se encuentra en perfecto estado en conservación, gracias en gran medida a que, en sus 9.000 hectáreas, hay menos de 500 habitantes. Escondido en el interior del bosque, se encuentra el Monasterio de Caaveiro, con más de 10 siglos de historia y unas vistas espectaculares. En este parque hay catalogadas casi 30 especies de anfibios y reptiles, 103 especies de aves y 41 de mamíferos, entre los que destaca el gato montés.