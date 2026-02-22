Mario Picazo se planta ante lo que viene: «El termómetro se desboca» y España no está preparada para este giro inusual

España no está preparada para este giro inusual, Mario Picazo se planta ante lo que viene y el termómetro se desboca. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede darnos algunos registros totalmente inesperados. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar de ser esenciales en estos días en los que el tiempo nos dará alguna que otra sorpresa en cuanto a unas temperaturas fuera de lo común.

Este termómetro se desboca y lo hace de tal forma que tocará empezar a pensar en algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días en los que cada detalle contará. Será el momento de conocer en primera persona algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos invitarán a disfrutar de un tiempo que puede ser esencial. Es hora de conocer lo que nos dicen estos mapas del tiempo que pueden acabar marcando una diferencia importante en estos días en los que vamos a vivir un giro radical que nos costará de creer.

España no está preparada para este giro inusual

Este giro inusual en el tiempo puede acabar de darnos alguna que otra sorpresa inesperada, en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a unos cambios que nos sumergirán de lleno en una serie de peculiaridades que son esenciales.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente el cambio puede ser significativo. Con unas temperaturas que van a dar un giro radical que nos costará de asimilar, a los seres humanos, pero también a una naturaleza que está dando señales de cambio.

Este experto en el tiempo, Mario Picazo, no duda en centrarse en lo que tenemos por delante. En darnos una visión, lo más aproximada posible, a unos cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en unos días en los que todo puede ser posible.

Hemos vivido uno de los inviernos, más fríos y lluviosos de los últimos tiempos, pero lo que está por llegar, puede acabar siendo especialmente peligroso. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que la previsión del tiempo nos trae un elemento destacado.

El termómetro se desboca en esta previsión de Mario Picazo

Uno de los primeros en intentar explicarnos qué es lo que nos está esperando en estas próximas jornadas es un Mario Picazo que parece que tiene muy claro lo que estamos a punto de vivir. Con la mirada puesta a una serie de cambios y de tendencias que parecen imposibles de asimilar.

Tal y como nos explica desde el canal de El Tiempo este experto: «El anticiclón que este fin de semana llega al sur de Europa parece que se queda con nosotros por lo menos hasta mediados de la semana que viene, cuando sí podríamos experimentar de nuevo cambios hacia una situación más inestable y con descenso de las temperaturas. De momento tenemos altas presiones para despejar los cielos y aumentar las horas de insolación. También se para el fuerte viento que, entre las borrascas Oriana y Pedro, no nos ha dado tregua. El viento amaina en gran parte de España, aunque durante el fin de semana se notará el alisio en el norte de Canarias y el levante en la zona del estrecho».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas y su ascenso van a ser la noticia meteorológica del fin de semana que llega, con valores bien por encima de la media habitual. Suben las temperaturas tanto diurnas como nocturnas, no solo por las horas de insolación que no hemos tenido en semanas en muchas zonas, sino también porque la masa de aire que se instala en la región es mucho más templada. Las temperaturas en muchas zonas van a superar los 15 grados de día y hasta se esperan valores de más de 20 grados en algunas capitales, sobre todo del sur peninsular. En Sevilla se espera que se llegue a una temperatura máxima de 25 grados el domingo, aunque donde más calor podría hacer este fin de semana es en algunas zonas de las islas Canarias, donde se espera alcanzar o incluso superar los 30 grados».

Tocará empezar a preparar la ropa de entretiempo para vivir estas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante.

Es hora de saber qué la primavera está mucho más cerca de lo que dice el calendario. En especial si vemos lo que parece que nos está esperando en breve.