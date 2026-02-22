Cielo despejado y temperaturas en ascenso hoy en Zaragoza, según AEMET

Cielo despejado o poco nuboso en toda la provincia, con algunas nubes altas que no empañarán el día. Las temperaturas mínimas subirán en las zonas de montaña, mientras que en las zonas bajas se mantendrán estables y las máximas también ascenderán. El viento será flojo y variable, predominando del oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, luciendo un azul despejado que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 4 grados al amanecer, la sensación térmica se mantiene fresca, pero a medida que el sol, que saldrá a las 07:49, se eleva, se espera que el termómetro alcance los 19 grados en su punto máximo. La brisa suave, con vientos de hasta 5 km/h, acariciará la piel, haciendo que el ambiente se sienta agradable, aunque la humedad, que puede llegar a ser algo elevada, podría dar una sensación un poco más cargada.

Ya por la tarde, el cielo seguirá despejado, manteniendo la misma tónica que por la mañana. Las temperaturas se mantendrán agradables, con un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que caigan a unos 9 grados. Sin embargo, no hay riesgo de lluvia en el horizonte, lo que permite disfrutar de la luz del día hasta la puesta del sol a las 18:45. Así, Zaragoza se presenta como un lienzo perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo que promete ser amable y acogedor.

Calatayud: nubes grises y viento creciente

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 1°C, mientras el viento del sur sopla suavemente, aunque se espera que su intensidad aumente a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto y las temperaturas subirán hasta los 21°C, pero no se debe bajar la guardia. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h y la humedad alcanzará niveles del 80%. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia, aunque baja, no se puede descartar.

Tarazona: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 17 grados. La brisa del noreste, suave y constante, acompañará la jornada, sin probabilidades de lluvia que puedan alterar los planes.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La atmósfera invita a salir y aprovechar el buen tiempo, así que no dudes en salir a disfrutar de lo que ofrece el día.