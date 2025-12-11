Mario Picazo enciende todas las alarmas por lo que está a punto de llegar a España: «Tren de frentes»

Todas las alarmas están encendidas por lo que está a punto de llegar, Mario Picazo, no dudan en advertir del tren de frentes que parece que acabará siendo una realidad. La llegada de este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Un cambio de tendencia que puede convertirse en una dura realidad para el que no estamos del todo preparados. Este otoño está marcando una serie de anomalías que no esperaríamos.

Lo que puede pasar en estas próximas jornadas, nos está invitando a ver llegar un cambio destacado que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una forma o de otra. Esta semana que llega después de ese importante puente, tocará empezar a ver una serie de peculiaridades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que el tiempo, siempre acaba siendo el que nos afectará de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible. Un tren de frentes puede acabar llegando a toda velocidad, de una manera nunca vista.

Enciende todas las alarmas por lo que está llegando

España se prepara para recibir un importante cambio de tendencia, deberemos estar preparados para un importante cambio que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una manera distinta. Este otoño no parece que vaya a afrontar un duro invierno.

En algunas partes del país tenemos temperaturas muy por encima de lo que sería habitual, con unas cifras que superan con creces lo que esperaríamos para unos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos. Tocará estar preparados para ver llegar un giro radical y necesario.

A medida que avanzan las horas nos adentramos hacia el último fin de semana de la rutina para muchos y miramos un calendario que tiene los festivos más cerca de lo que nos imaginaríamos. Es hora de visualizar lo que nos espera, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial.

Teniendo por delante una serie de peculiaridades que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Todas las alarmas se empezarán a encender con este cambio que parece que será una realidad a medida que miremos de cara al fin de semana. Mario Picazo no tiene dudas de lo que nos espera.

Un tren de frentes llega en esta previsión de Mario Picazo

Los expertos del tiempo, no han dudado en advertir lo que está a punto de pasar, llega un destacado cambio de tendencia que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De unos cambios que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos harán movernos de cara un giro radical y de lo más intenso.

Mario Picazo es el experto que nos explica desde el canal de El tiempo: «El viernes llegará el segundo de los frentes y, de nuevo, la mayor parte de lo que genere en forma de precipitación se va a quedar principalmente por el oeste peninsular. Las precipitaciones también podrían aparecer de forma aislada en las costas del Mediterráneo y de nuevo podrían ser importantes en algunas zonas de las islas Canarias. Para el domingo por la tarde podríamos tener otro frente llegando al extremo noroeste de la península, al que seguiremos la pista a lo largo de esta semana».

Las temperaturas también serán las grandes protagonistas de estos días: «Las temperaturas esta semana entran en modo montaña rusa con el paso de los mencionados frentes. Arrancarán relativamente suaves entre el lunes y el martes, pero, una vez el primero de los frentes atraviese la península entre martes y miércoles, bajarán, aunque no llegarán a ser valores tan bajos como los de hace una semana. El jueves y viernes volverán a recuperarse en muchas zonas antes de que el siguiente de los frentes llegue el viernes para bajarlas de nuevo durante el fin de semana. El lunes las temperaturas diurnas se van a situar entre los 15 y 20 grados en muchas zonas. Algunas zonas del sudeste y, como es habitual, Canarias sí van a superar esa marca de los 20 grados. No se esperan heladas en las principales capitales de provincia, aunque sí las podríamos ver en zonas de montaña».

A medida que se acerque el fin de semana la situación puede ir cambiando por momentos: »

El segundo frente entraría durante la tarde del jueves por Galicia una vez más, recorriendo la mitad oeste de la península durante el viernes y dejando fuertes lluvias en puntos de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Además, el viernes podrán darse algunos chubascos en puntos de la mitad este y regiones del mediterráneo. En algunas áreas del oeste podrán superarse los 100 mm acumulados desde ayer hasta el sábado. Además, la nieve volverá a cotas altas de la cordillera Cantábrica. De cara al fin de semana, un descuelgue de aire frio en altura podría definir el rumbo de este. El sábado se esperan precipitaciones intensas en puntos del sur de Andalucía y que continúen los chubascos en regiones del mediterráneo. A las Islas Canarias podrían llegar fuertes tormentas, con aguaceros en el norte de las islas».