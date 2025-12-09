Mario Picazo alerta de un tren de frentes encadenados: «Amenaza con lluvia sin descanso durante toda la semana»

Esta alerta de Mario Picazo lo cambia todo, llega un tren de frentes encadenados que traerá lluvia casi sin descanso. La vuelta a la rutina puede acabar siendo un poco más triste de lo que sería habitual, la lluvia se convertirá en la gran enemiga de aquellos que buscan la estabilidad. Es importante conocer en primera persona qué es lo que estaríamos buscando en estos días en los que realmente el cambio puede acabar siendo una dura realidad.

Esta previsión del tiempo no va a traer buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Tendremos que empezar a visualizar un giro importante de guion que hasta el momento no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el tiempo se convertirá en uno de los grandes protagonistas en algunas zonas en las que no vamos a soltar el paraguas. Lo que está por llegar es un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En este momento, tocará estar pendientes de un cielo que nos puede traer más de una sorpresa del todo inesperada en forma de frentes encadenados.

Amenaza con lluvias sin descanso toda la semana

Lo peor que nos podría pasar, acabará siendo una dura realidad, nos espera una semana en la que no vamos a soltar el paraguas. Estaremos pendientes de un cielo que nos hace volver a la rutina con la mirada puesta a una serie de cambios que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Estaremos pendientes de un cielo que puede acabar siendo el gran protagonista en forma de lluvias y tormentas que pueden cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar a toda velocidad.

Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con lo cual, tendremos que ver llegar un giro radical que hasta el momento desconocíamos. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de saber qué puede pasar en estas jornadas que tendremos que empezar a ver llegar.

Estos días de diciembre parece que nos devolverán a lo peor de una estación del año en la que las precipitaciones pueden convertirse en las verdaderas protagonistas de unas jornadas cargadas de actividad en estos días.

Un tren de frentes encadenados llega en la previsión de Mario Picazo

La previsión del tiempo de uno de los expertos del tiempo de nuestro país no puede traer peores noticias. Es importante estar preparados para lo que nos depara un mes de diciembre en el que aún no hemos visto nada o casi nada de un invierno que tenemos mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Tal y como nos explica Mario Picazo desde el blog de El Tiempo: «El primero de los frentes llega el martes para extender agua y nieve principalmente por el oeste de la península. La cota de nieve esta semana va a ser más alta que la semana pasada, situándose cerca de los 1700 a 1800 metros. Gran parte de lo que caiga, salvo en zonas de montaña, será en forma de agua. Una vez pase el frente entre el martes y el miércoles, las altas presiones volverán a estabilizar el tiempo. Antes aún veremos lluvia que el miércoles afectará a zonas del sur y a las islas Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «El viernes llegará el segundo de los frentes y de nuevo la mayor parte de lo que genere en forma de precipitación se va a quedar principalmente por el oeste peninsular. Las precipitaciones también podrían aparecer de forma aislada en las costas del Mediterráneo y de nuevo podrían ser importantes en algunas zonas de las islas Canarias. Para el domingo por la tarde podríamos tener otro frente llegando al extremo noroeste de la península, al que seguiremos la pista a lo largo de esta semana».

Las temperaturas también traerán algunos cambios destacados: «Las temperaturas esta semana entran en modo montaña rusa con el paso de los mencionados frentes. Arrancarán relativamente suaves entre el lunes y el martes, pero una vez el primero de los frentes atraviese la península entre martes y miércoles bajarán, aunque no llegarán a ser valores tan bajos como los de hace una semana. El jueves y viernes volverán a recuperarse en muchas zonas antes de que el siguiente de los frentes llegue el viernes para bajarlas de nuevo durante el fin de semana. El martes las temperaturas subirán algún grado o dos respecto a las del lunes en muchas zonas, aunque en la mayoría de los casos se quedarán entre los 15 y los 20 grados, valores por encima de la media habitual para estas fechas».