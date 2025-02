A Mario Picazo le llegó la inquietud por la meteorología hace mucho tiempo, a los doce años, momento en el que fabricó, con sus propias manos, una estación meteorológica. Desde entonces, «ya no me he bajado de esa nube», nos explica en la entrevista que nos ha concedido en el plató de OKDIARIO.

Se le conoce por ser meteorólogo, profesor universitario y presentador de televisión, pero muy pocas veces se le nombra por otro título que suele pasar desapercibido a pesar de su importancia. Porque, según nos confiesa, «la faceta de hombre del tiempo deja muchas veces en la sombra la de científico».

Nueva etapa

Tenemos la suerte de realizar una entrevista tan interesante y amena como esta a Mario Picazo, una de las caras más conocidas del tiempo, un gran divulgador y comunicador que ha pasado parte de su vida a caballo entre Estados Unidos y nuestro país.

Ahora, con su reciente vuelta a España, sigue colaborando con eltiempo.es, en los informativos de Telecinco y encara una nueva etapa en Mediaset en el programa de Ana Rosa Quintana, que se recoloca en las mañanas de Telecinco.

El tiempo y el cambio climático

Compartimos un buen rato con él hablando de su parte más personal y familiar, de cómo ha evolucionado tecnológicamente su campo, del tratamiento informativo del tiempo en los medios y, cómo no, del cambio climático, un tema que ya está unido indefectiblemente a la actualidad meteorológica.

Y, por supuesto, no podíamos dejar pasar temas como los eventos climáticos extremos, la DANA de Valencia, los incendios de California o el aumento de las temperaturas en el Planeta, fenómenos que son cada vez más frecuentes y a los que, reconoce Picazo, nos tendremos que adaptar de forma irremediable.

Negacionismo climático

Por supuesto entran en la conversación el negacionismo climático, y cómo combatirlo, otras formas de predicción meteorológica más tradicionales, la entrada de la inteligencia artificial en este campo o los gestos diarios que el propio Mario Picazo implementa en su día a día para llevar una vida más sostenible.

Si quieres saber cuál es la pregunta que más le hacen a diario a Mario Picazo y otras curiosidades en el ámbito de la meteorología, te invitamos a que veas, y disfrutes, esta conversación que hemos mantenido con él en el plató de OKDIARIO.