AEMET lanza un aviso sobre un escenario climático poco habitual donde el frío cede

Llega un escenario climático poco habitual, el frío cede en un mes de diciembre marcado por la movilidad y los cambios. Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperado en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. El cambio de tendencia que nos está esperando puede acabar siendo un problema para muchos, sobre todo, para aquellos que saben muy bien qué es lo que nos está esperando en estas jornadas que tenemos por delante.

Este mes de diciembre deberemos mirar en el calendario algunas veces, en busca de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Tocará saber qué escenario climático tenemos por delante, de la mano de los expertos que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que la estabilidad trae un escenario poco habitual. En un otoño en el que todo puede acabar siendo posible, tal y como vemos en este aviso de la AEMET.

Este es el aviso de la AEMET ante un escenario climático anormal

A estas alturas del año, tenemos por delante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de puente y los que están por llegar. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Estaremos pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma o de otra. Tal y como vemos en el calendario de estos días, podremos empezar a visualizar algunas situaciones del todo inesperadas en estos días.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Tendremos que empezar a prepararnos para un cambio que podría llegar en estos días en los que el tiempo puede ser esencial.

Los expertos no dudan en darnos una serie de detalles que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna se convertirán en los grandes protagonistas de estas próximas jornadas. Será el momento de conocer algunos elementos que serán claves en estos días de diciembre tan especiales.

Este puente nos ha sorprendido con unas temperaturas que han estado muy por encima de lo que sería habitual en estos días en los que el tiempo puede hacer de las suyas.

El frío cede en pleno mes de diciembre

Este mes de diciembre tendremos que estar muy pendientes de una serie de novedades que pueden acabar marcando estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo esenciales. Las temperaturas están ascendiendo con unas cifras que están muy por encima de lo que sería habitual en estas fechas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Tras un otoño marcado por la variabilidad en noviembre, pero que vino con un octubre y un septiembre muy secos, el invierno meteorológico está a la vuelta de la esquina. No podemos asegurar qué ocurrirá, pero la tendencia para el invierno 2025-2026 señala que será más cálido de lo normal en todo el territorio.

Además de más cálido, este invierno sería también normal en cuanto a precipitaciones. No existe una señal clara en las tendencias de precipitación estacionales, por lo que cabría esperar el paso de frentes y borrascas».

Siguiendo con la misma explicación: «Para intentar anticipar cómo pueden ser las estaciones, los meteorólogos empleamos las conocidas como tendencias estacionales. Estas se generan usando modelos a largo plazo, de menor resolución, y que intentan anticipar cómo se comportará la atmósfera a escala planetaria siguiendo la evolución de diversos índices y la propia simulación atmosférica. Uno de los factores clave en el devenir de la atmósfera en invierno son, por ejemplo, la existencia de El Niño o La Niña. Este año, por ejemplo, tenemos Niña débil y tendiendo a desaparecer, por lo que esto afecta a la circulación atmosférica planetaria. En el caso de España, el efecto no es directo, pero sí puede ser indirecto. Además, hay otros factores como la evolución del vórtice polar estratosférico o la evolución de la oscilación de Madden-Julien. Esta última es clave para influir a un plazo cercano, de 2-3 semanas, en la configuración atmosférica del hemisferio norte. En esta ocasión, los modelos señalan que el invierno 2025-2026 podría ser más cálido de lo normal en todo España. La certeza de estas tendencias es, además, elevada, por lo que es bastante probable que se cumplan».

Las precipitaciones siguen con una tendencia que hasta la fecha puede seguir siendo la habitual para estos días: «La tendencia para el invierno 2025-2026, además de cálido, indica que podría ser normal en precipitaciones. Esto quiere decir que llovería dentro de lo normal en diciembre, enero y febrero. Diciembre es un mes muy húmedo en amplias zonas, siendo incluso el más húmedo de todo el año en zonas atlánticas. Sin embargo, enero y febrero son más secos, aunque no son extremadamente secos. Así pues, de cumplirse estas previsiones, las lluvias se darían a lo largo de toda la estación».