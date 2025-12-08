AEMET pide precaución en varias zonas por rachas de viento muy fuerte

Los expertos de la AEMET piden precaución ante unas rachas de viento muy fuerte que nos afectarán de lleno, en especial en estos días en los que todo es posible. Será el momento de empezar a pensar en una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que está a punto de pasar. Este fin de puente para muchos en el que cada segundo cuenta.

Empezar a prepararse para dar un paso más en la vuelta a casa o en el descubrimiento de un lugar totalmente nuevo, puede acabar siendo una antesala de algo más. Un giro radical que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica. En unos días en los que tocará estar pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible. Ha llegado el momento de ir organizándose, poco a poco, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ir llegando a toda velocidad. Es hora de atender estas alertas de la AEMET que pueden cambiarlo todo.

Rachas de viento muy fuertes están a punto de llegar

Sin duda alguna, hay un factor esencial en estos días que nos están esperando, el viento se convertirá en uno de los grandes protagonistas de estos días. En los que la situación puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo un problema. Cada alerta que se realiza se basa en algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estaremos muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, pueden acabar siendo la antesala de algo más. De una vuelta a casa sin incidentes o un giro radical ante una alerta que es más peligrosa de lo que nos imaginaríamos.

El viento intenso puede acabar convirtiéndose en un problema para todos. En especial, si tenemos en consideración una serie de detalles que pueden ser claves. Estas zonas del país nos hacen estar pendientes de un riesgo que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar con toda la fuerza posible.

Varias zonas del país en alerta por la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una serie de alertas que pueden acabar convirtiéndose en una dura realidad. En estos días en los que tocará ponerse a trabajar, es importante conocer lo que nos está esperando y qué puede pasar en breve.

Tal y como nos explican estos expertos: «Se mantendrá una situación anticiclónica de estabilidad en la mayor parte del país, si bien con abundante nubosidad baja en la vertiente atlántica, interiores del área cantábrica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, con una tendencia en general a levantar para quedar poco nuboso. Únicamente predominarán cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste peninsular y entornos de montaña de la vertiente atlántica norte debido a la influencia de un frente atlántico que dejará precipitaciones débiles en Galicia y área cantábrica occidental, pudiendo afectar también al oeste del sistema Central. En el resto de la Península y en Canarias predominarán cielos poco nubosos o despejados.

Nieblas matinales en amplias zonas de la vertiente atlántica, depresiones del nordeste peninsular y Baleares, también posibles en litorales del sureste peninsular, y con probabilidad de ser más densas y persistentes en Mallorca y puntos de la meseta Sur. Calima ligera en Canarias tendiendo a menos. Las temperaturas máximas aumentarán en el este de la meseta Sur, Baleares y en la mayor parte del tercio norte y litorales de la fachada oriental peninsulares. En general pocos cambios en el resto. Salvo algunos ascensos en puntos del sur de Mallorca, norte de Cataluña y litoral de Asturias las mínimas descenderán de forma entre ligera y moderada. Heladas débiles en montañas del centro y nordeste peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de viento del sur en zonas de Galicia y cordillera Cantábrica. Nieblas con probabilidad de ser densas en zonas de Mallorca y meseta Sur». Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplará viento moderado del sur y suroeste en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y norte de Galicia y cordillera Cantábrica. Vientos flojos en general en el resto, predominando la componente este en el suroeste peninsular y la oeste en el resto, con intervalos moderados del suroeste en Baleares y litorales del sureste peninsular al principio, y en los del nordeste al final. Viento flojo de componentes sur y este en Canarias».