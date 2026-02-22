La AEMET da el aviso definitivo: España entra en «modo primavera» y lo que viene después contradice los pronósticos

España entra en modo primavera y lo que viene después contradice los pronósticos, la AEMET da el aviso definitivo. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. El mundo entero se prepara para afrontar un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días de febrero con marzo a la vuelta de la esquina nos espera un importante cambio en el que todo puede ser posible. Tocará saber qué es lo que nos está esperando.

Es hora de conocer lo que pasará en este modo primavera y lo que viene después contradice a los pronósticos que marcan unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Estaremos pendientes de saber qué es lo que nos está esperando en estas jornadas en las que todo puede ser posible y eso quiere decir que tendremos que apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será esencial en estos días. El cambio de tiempo puede acabar siendo una realidad en unos días de transformación plena.

España parece que entra en modo primavera

Nada más salir el sol ya media España se pone en modo primavera y eso quiere decir que tendremos que prepararnos para lo mejor en estos días en los que todo puede ser posible. Son tiempos de aprovechar cada uno de los detalles que tenemos por delante.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa en este camino en el que cada detalle cuenta. Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas en las que el tiempo puede acabar convirtiéndose en un problema para muchos.

Tendremos que ver llegar este cambio de ciclo que, sin duda alguna, traerá el sabor a primavera que queremos ver llegar. En especial en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera especial. Es hora de conocer esta novedad destacada que puede convertirse en esencial.

Esta primavera que nos sumergirá de lleno en un sol y unos días de subidas de las temperaturas que quizás no deberemos confiarnos. Será el momento de aprovechar cada uno de los detalles de un giro importante que puede acabar siendo el definitivo en estos días en los que todo puede ser posible.

Contradice los pronósticos esta previsión del tiempo que la AEMET nos trae, unos mapas del tiempo que costará creer, en especial si vemos el pronóstico de estas jornadas que tenemos por delante. Es hora de saber qué puede pasar en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Tal y como nos explican desde El Tiempo, la llegada del anticiclón puede cambiarlo todo: «Esto dejará a todo el país con temperaturas máximas por encima de los 10 ºC, con la excepción de regiones de alta montaña. En Castilla y León, Navarra y La Rioja las máximas rondarán esta cifra, mientras que en la costa cantábrica y la mitad sur peninsular los valores estarán más cerca de los 15 ºC. Para Andalucía, los valores se aproximarán a los 20 ºC (aunque todavía por debajo) en zonas del valle del Guadalquivir y la costa. En otras localidades del Mediterráneo como la Comunidad Valenciana y Tarragona, las temperaturas podrán superar los 18 ºC también. Se superarán durante el viernes los 20 ºC de máxima en localidades de Murcia y el interior de Almería. Además, en las islas Canarias también se superarán los 20 ºC en amplias regiones, especialmente en Gran Canaria, con máximas de 22 ºC».

Siguiendo con la misma previsión: «Durante la madrugada del sábado, las temperaturas mínimas subirán en la mayor parte de España, con especial intensidad en el sureste. En Cataluña y el valle del Ebro, los valores de las mínimas bajarán unos 2 ºC. Todavía podrán darse heladas en regiones de Castilla y León como Soria, Burgos, Valladolid, Palencia, Zamora y León, así como en localidades de Teruel, Pirineos, Guadalajara y Cuenca. Las temperaturas máximas volverán a ascender en la mayor parte del territorio, con subidas de más de 6 ºC en zonas del Sistema Ibérico y el norte de España. Las máximas rondarán los 15 ºC en la mayor parte de la mitad norte peninsular, alcanzándose los 20 ºC en localidades de Ourense y el interior de Asturias y Cantabria.

En Castilla-La Mancha y Extremadura las temperaturas superarán los 17 ºC, y en localidades de Badajoz podrán alcanzarse los 20 ºC de máxima. La mayor parte de Andalucía también superará los 20 ºC durante el sábado. En localidades como Granada y Sevilla se alcanzarán incluso los 21 ºC. En el resto del Mediterráneo, una vez más se alcanzarán los 17 ºC de máxima en la mayoría del territorio, rozándose los 20 ºC en la Comunidad Valenciana y superándose en Murcia».