Hoy, 22 de febrero de 2026, los cielos en toda la provincia se presentan nubosos, con nubes altas que darán paso a algunas nubes bajas y brumas al final del día, además de posibles nieblas dispersas en el interior. Las temperaturas experimentarán un aumento y los vientos serán flojos y variables. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con sol a la tarde

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, mostrando un manto gris que invita a la calma. Con temperaturas que rondan los 4 grados al amanecer, la sensación térmica se mantiene fresca, pero sin riesgo de lluvia. A medida que avanza el día, el sol se asoma tímidamente, elevando el termómetro hasta los 19 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el norte a unos 5 km/h, creando un ambiente agradable.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, ofreciendo un respiro a la humedad que, aunque no alcanza niveles extremos, se siente un poco cargada. La temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados y al caer la noche, el termómetro descenderá a 8 grados. Con la puesta del sol a las 18:51, disfrutaremos de unas horas de luz que nos permitirán apreciar la belleza de la ciudad antes de que la oscuridad se adueñe del paisaje.

Nubes grises y probabilidad de lluvia en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 5 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el norte, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 3 grados.

A medida que avanza la jornada, se espera un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad será notable, con picos del 100% y el viento podría intensificarse, generando rachas de hasta 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta durante todo el día.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 6°C y la sensación térmica será similar, lo que hará que el ambiente se sienta agradable. La humedad, aunque alta, no alcanzará niveles que indiquen lluvia, por lo que no se espera precipitación durante la jornada.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 15°C. La brisa del NO, con una velocidad media de 10 km/h, aportará un toque de frescura, aunque las ráfagas podrían llegar a ser más intensas. Con una puesta de sol a las 18:51, Guecho disfrutará de más de diez horas de luz, haciendo de este un día perfecto para actividades al aire libre.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado por la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados, con una brisa suave que acompañará la jornada, sin riesgo de lluvia.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La atmósfera invita a salir y aprovechar el buen tiempo, así que no dudes en salir a disfrutar de lo que ofrece el entorno.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura fresca que ronda los 4 grados. El ambiente es tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 19 grados por la tarde. La sensación térmica será agradable, así que es un buen momento para vestirse con ropa ligera y disfrutar de actividades al aire libre. No olvides llevar unas gafas de sol para protegerte de los rayos.