Ni en las peores previsiones: AEMET avisa del giro radical que hará que Oviedo y Bilbao sean las nuevas «sartenes» de España

Oviedo y Bilbao se ponen en el foco de la AEMET

Los expertos de la AEMET destacan estas ciudades del norte, que disfrutarán de un casi inicio de primavera con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual. Con un tiempo que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos en estos días.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «El sol y el cielo azul llegarán estos días incluso hasta los rincones más sombríos de Galicia y la costa cantábrica, en un periodo anticiclónico que no se veía en España desde hace meses. Todo ello se debe al ascenso de la dorsal subtropical y la influencia del anticiclón de las Azores, con presión alta (1025 a 1030 hPa en la Península) y aire anormalmente cálido que se notará en las máximas. No solo cesarán las lluvias y el viento, sino que las temperaturas serán primaverales en muchas regiones. Como las noches siguen siendo largas, el enfriamiento radiativo de las capas superficiales dará lugar a un descenso térmico nocturno, con algunas heladas en zonas de meseta, valles y zonas de montaña. Ello contrastará con un ambiente diurno que permitirá vestir en manga corta en muchas comunidades. El martes se prevén temperaturas excepcionalmente altas para la época a orillas del Cantábrico, superando los valores máximos previstos en el valle del Guadalquivir».

Siguiendo con la misma explicación: «La primavera llegará el martes a la vertiente cantábrica, con temperaturas máximas que superarán los 20 ºC en buena parte de Asturias, Cantabria y el País Vasco. Se prevén hasta 24 ºC de máxima en Bilbao, 21 ºC en San Sebastián, 22 ºC en Santander, 22 ºC Gijón y 23 ºC Oviedo. Estos registros suponen anomalías superiores a los 5 ºC, siendo valores más propios de abril o incluso mayo. En Galicia las máximas se verán contenidas por los vientos de origen marítimo, esperándose entre 13 y 16 ºC en A Coruña y Pontevedra y algo superiores en Lugo y Ourense (16 a 19 ºC)».

Las temperaturas serán las protagonistas de estos días: «Resulta especialmente llamativa la máxima prevista en Bilbao (24 ºC) si la comparamos con otras ciudades mucho más cálidas, que se quedarán por debajo de esta marca. Es el caso de Sevilla, Córdoba y Jaén (20-21 ºC), Albacete (22 ºC), Valencia y Granada (19 ºC). El motivo radica en los vientos de componente sur que llegan a Bilbao con gran recorrido terrestre sobre la Península. Los vientos del sur son los responsables de las temperaturas más altas en las comunidades cantábricas».