Meteored pone fecha al fin de la tregua: el día exacto en el que la lluvia borrará el tiempo primaveral en España

El día exacto en el que la lluvia borrará el tiempo primaveral en España puede poner fin a una tregua que Meteored nos explica. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta, lo que puede pasar es una situación del todo inesperada. Son días de aprovechar cada elemento que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos elementos que acabarán marcando un antes y un después.

Es hora de conocer un poco mejor qué puede pasar en estos días en los que la lluvia puede poner fin a un momento en el que el tiempo acabará imponiéndose de forma inesperada. Hemos vivido uno de los días más inesperados en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que serán esenciales. Es momento de poner en práctica algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días en los que el fin de la tregua puede ser una realidad.

El fin de la tregua lo pone en el calendario Meteored

Pedro ha sido una de las últimas borrascas que ha golpeado con fuerza un territorio que nos invita a prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a estos cambios que, sin duda alguna, hay que tener en mente y que nos harán visualizar determinadas situaciones inesperadas.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que parecerá que el tiempo nos guardará más de una sorpresa del todo inesperada. Este tipo de momentos en los que miramos al cielo y visualizamos este tiempo que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Estaremos pendientes de un giro destacado que puede acabar con este tiempo primaveral que sin duda alguna, puede ser una alegría para muchos. Estos días en los que parecerá que el tiempo acaba siendo un problema, nada más salir de casa podemos necesitar de nuevo ese paraguas que nos ha acompañado durante tantos días.

La previsión del tiempo de Meteored no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario, un marcado cambio que puede ser esencial que tengamos en mente.

Este es el día exacto en el que la lluvia borrará el ambiente primaveral

Disfrutar del sol en una terraza, empezar a pensar en la ropa de temporada que tenemos en nuestro armario. Disfrutar de este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué puede pasar en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde Meteored: «El anticiclón se asentará en los próximos días en España, en forma de una potente dorsal subtropical y presión alta en superficie. El sol y las temperaturas primaverales llegarán incluso a Galicia y toda la vertiente cantábrica, con días radiantes tras las incesantes lluvias de enero y febrero. En los próximos días, la presión en superficie rondará los 1025 a 1030 hPa sobre España, pero el anticiclón tenderá a moverse hacia el este, dejando el flanco trasero libre para la entrada de una nueva borrasca. A continuación, ampliaremos detalles, tomando como referencia las salidas más recientes del modelo europeo».

Siguiendo con la misma previsión: «Los modelos insisten en un fin de semana y arranque de la semana próxima anticiclónicos en toda España, con temperaturas en ascenso y cielos azules. A últimas horas del martes se acerará una borrasca por el Atlántico, acompañada de aire frío en niveles medios de la troposfera (una vaguada). Por ello, sería esperable que en esta jornada aumente la nubosidad en el oeste peninsular y que los paraguas vuelvan a ser necesarios en la vertiente atlántica. Según el modelo GFS, el avance de la borrasca se vería bloqueado por el anticiclón hacia el este, por lo que las lluvias no llegarían al Mediterráneo. El modelo europeo apuesta por el mismo escenario, con un frente frío avanzando de oeste a este el miércoles y perdiendo fuerza rápidamente al cruzar la vertical de Madrid. Es probable que en la mitad este peninsular y ambos archipiélagos no se produzca ningún cambio de tiempo, y que el buen tiempo persista durante buena parte de la recta final de febrero. Mañana sábado, domingo y lunes serán días secos y estables en todo el país, ni siquiera en Galicia y en la vertiente cantábrica se esperan lluvias. Esta situación no se producía desde como mínimo el mes de diciembre y se debe al gran predominio anticiclónico en la zona. Las precipitaciones llegarían el martes por la tarde, con la llegada de un frente frío asociado a la borrasca atlántica».