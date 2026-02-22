Dos menores en patinete dan una violenta paliza a un sintecho en el centro de Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad por supuestamente agredir y robar a una persona sin techo en una calle del centro de Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado lunes cuando varios testigos avisaron a la Policía de que un hombre había sido agredido por dos jóvenes.

Según ha informado la Policía Nacional, la víctima estaba en el suelo y explicó que dos jóvenes se le habían acercado a bordo de un patinete y que tras hablar con él le habían golpeado con gran violencia.

Los presuntos agresores continuaron pegándole y lanzándole patadas en la cabeza. Uno de ellos aprovechó para robarle varias monedas que llevaba en su bolsillo y, antes de huir, intentó robarle una bicicleta.

El hombre fue atendido por los servicios sanitarios, ya que tenía heridas y cortes en la cabeza y el rostro.

Un testigo confirmó la agresión y dio características de los presuntos autores, que fueron localizados en una calle cercana. Los menores explicaron a los agentes que habían discutido con un indigente y que se marchaban para no tener problemas.

La Policía los detuvo como presuntos autores de un robo con violencia. Uno de ellos pegó un puñetazo en la cara a uno de los agentes, por lo que le imputaron un delito de atentado a agente de la autoridad.

Ha sido una semana con más de un actuación policial contra menores en Mallorca. La Guardia Civil ha arrestado a tres jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años por cometer varios robos en varias viviendas y un hotel del municipio de Sineu, Mallorca. Los ladrones aprovechaban la jornada laboral de los moradores para acceder al interior de los inmuebles sin que nadie les viera.

Los hechos se conocieron a finales del pasado mes de enero cuando los vecinos detectaron el aumento de robos en casas. La benemérita rápidamente abrió una investigación y se percataron que los ladrones cometían el delito a plena luz del día y en casas parcialmente aisladas.

Para robar, los menores aprovechaban que los moradores se encontraban trabajando fuera de la vivienda para forzar las puertas y acceder. Una vez en el interior, sustraían joyas y dinero en efectivo.