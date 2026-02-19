Cae una banda de ladrones menores de edad que robaban en casas de Sineu a plena luz del día

La Guardia Civil ha arrestado a tres jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años por cometer varios robos en varias viviendas y un hotel del municipio de Sineu, Mallorca. Los ladrones aprovechaban la jornada laboral de los moradores para acceder al interior de los inmuebles sin que nadie les viera.

Los hechos se conocieron a finales del pasado mes de enero cuando los vecinos detectaron el aumento de robos en casas. La benemérita rápidamente abrió una investigación y se percataron que los ladrones cometían el delito a plena luz del día y en casas parcialmente aisladas.

Para robar, los menores aprovechaban que los moradores se encontraban trabajando fuera de la vivienda para forzar las puertas y acceder. Una vez en el interior, sustraían joyas y dinero en efectivo.

La investigación concluyó el pasado 11 de febrero cuando la Policía Local de Sineu fue alertada por la presencia de tres sospechosos en una vivienda de la localidad. Rápidamente, efectivos de ambos cuerpos policiales se dirigieron al lugar, donde consiguieron localizar y arrestar a los supuestos autores, los cuales portaban objetos sustraídos y dinero en efectivo.

En total, se pudo recuperar todo el dinero en efectivo que habían sustraído, que rondaba los 3.000 euros.

Los tres jóvenes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores el pasado viernes 13 de febrero, donde se decretó su ingreso en el Centro de Reforma de Es Pinaret.