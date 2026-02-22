El PP acusa a Marlaska de «boicotear» la comparecencia de ‘Julito’, el «posible testaferro» de Zapatero

El Partido Popular ha acusado este domingo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska de «boicotear» la comparecencia del próximo 26 de febrero en el Senado de Julito, Julio Martínez Martínez, el «posible testaferro» del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Según el equipo que pilota la popular Alicia García en la Cámara Alta, que también ha citado al ex dirigente socialista el día 2 de marzo, el Departamento que dirige Marlaska se ha negado a localizar al que fuera su máximo colaborador y administrador único de Análisis Relevante SL, la empresa de la que cobró Zapatero por trabajos de asesoría, y cliente, además, de la agencia de marketing de sus hijas.

Fuentes del PP critican lo «inaudito» que supone, que en una comisión de investigación que se lleva a cabo en el Senado, el Ministerio de Interior haya respondido que le sea «imposible» localizar al compareciente «porque con esos nombres y apellidos hay muchas personas en España».

Tras la aprobación el pasado jueves en la Mesa de la Comisión de Investigación del caso Koldo de las próximas comparecencias -Julio Martínez Sola el miércoles 25 a las 11:00 horas de la mañana, Julio Martínez Martínez jueves 26 a las 10:00 horas y José Luis Rodríguez Zapatero lunes 2 a las 9:00 horas-, el presidente de la Comisión dio traslado de las mismas al Departamento que dirige el ministro socialista del Gobierno para que mandase las citaciones correspondientes.

A juicio de los populares se tarta de «una excusa ridícula», ya que el conocido como Julito, «fue detenido y en este momento está imputado». Para el PP, habría bastado con que Marlaska, ante la imposibilidad de contactar con él, hubiera consultado con otros departamentos ministeriales, en este caso, con el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

«Una decisión así solo se puede tomar porque el máximo responsable del Departamento, es decir el ministro Marlaska», apuntan directamente los de Feijóo. Con todo, acusan a que «torpedear» la declaración del citado se debe al «temor de lo que pudiera decir». «De la persona que cesó ilegalmente a Pérez de los Cobos, que beneficia a los presos etarras y que ascendió y blindó a un DAO que presuntamente utilizó su puesto para agredir sexualmente a una subordinada, nos podemos esperar cualquier cosa», agregan los populares.

En este sentido, acusan a que en el caso de la Comisión de Investigación «no es la primera vez que el Departamento de Marlaska pone palos en la rueda; sucedió con Koldo, con Javier Hidalgo o con Patricia Uriz, por ejemplo».

Fuentes populares sostienen que todavía «hay tiempo» para que esa comparecencia se pueda producir si Marlaska, Julito y el Gobierno quieren. «Marlaska puede preguntar a Bolaños o a Zapatero el domicilio de Julito para mandarle la citación, o el propio expresidente puede decirle donde está el Senado para acudir y recoger en persona su citación», apuntan.

La formación de Feijóo destaca también que el testimonio del colaborador de Zapatero es «clave» incluso para la investigación del «escándalo de Plus Ultra» porque «todo apunta a que podría tratarse del testaferro de Zapatero, ya que él parece que cobró una Comisión por el rescate y su empresa luego se lo devolvió a Zapatero facturándole asesorías fantasma y a la empresa de las hijas de Zapatero».

Por ello, el PP entiende que el «sanchismo» haya entrado en pánico por lo que pueda saber. «Pero no todo vale», indican. «Si finalmente, Marlaska y los suyos impiden que Julio rinda cuentas en el Senado el próximo jueves 26, el PP no se quedará de brazos cruzados. El PP volverá a citarle y buscará la fórmula para poder superar cualquier veto del Gobierno», apostillan los populares.