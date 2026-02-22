Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Ferit se emborracha tras ver a Seyran
Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 15 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, finalmente, Suna y Abidin celebran su boda. Como no podía ser de otra manera, los dos se muestran profundamente felices, bailando y divirtiéndose junto a sus seres queridos.
Después de dos años sin verse y sin tan siquiera pensarlo, Seyran y Ferit se encuentran en la boda. Un momento que marca a los dos de una manera sencillamente impresionante. A pesar del tiempo, han podido comprobar cómo hay cuestiones que permanecen completamente intactas. Hasta tal punto que Ferit no duda un solo segundo en recordar el pasado y cómo su relación acabó porque Seyran se negó en rotundo a confesarle toda la verdad sobre su enfermedad. Lejos de que todo quede ahí, cabe recordar que, en aquel momento, Seyran se unió muchísimo a Sinan, su pareja actual. Al fin y al cabo, ambos padecen la misma enfermedad, por lo que fueron un gran apoyo para el otro en el hospital.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 22 de febrero?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente serie turca que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 van a poder ver cómo Seyran se queda completamente sin palabras al ver a Ferit en la boda de su hermana. De hecho, ambos entran juntos en la ceremonia como testigos de los recién casados.
Por si fuera poco, Ferit llevaba muchísimo tiempo sin beber, pero acaba emborrachándose después de haber visto a Seyran. Suna se muestra profundamente preocupada porque un hombre le está chantajeando, pero no quiere que Abidin lo descubra y se entere de toda la verdad.
En cuanto a Hattuck, opta por regalar a su sobrina un collar de un enorme valor. Ella no duda un solo segundo en utilizarlo como garantía con la firme intención de mantener al hombre callado. ¿Logrará su cometido, a pesar de la situación tan complicada a la que se enfrenta? No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
