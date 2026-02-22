Manel Navarro cuenta el calvario que sufrió por participar en Eurovisión: «Me escupían»

Hace tan solo una semana, RTVE estaba cerrando de manera oficial su nueva edición del Benidorm Fest. El popular certamen musical no ha contado con la audiencia deseada este año. Quizás, porque España no participará en Eurovisión 2026 y muchos espectadores consideran innecesario realizar este evento o, por el contrario, porque ha perdido su chispa. Sea cual sea el motivo, los datos de audiencia inferiores a otros años han sido claros. Pero, debido a que el foco del Festival de la Canción vuelve a estar en auge, recientemente, Manel Navarro ha sido entrevistado. Y es que, como recordaremos, el artista representó a España en Eurovisión en el 2017.

Casi diez años han pasado desde entonces, pero el catalán sigue recordando esta experiencia como una de las más desagradables de su vida. Aquella noche, el cantante se subió al escenario para cantar Do it for your lover. Pero, el país entero lo identificó por ser «el del gallo». Un desafortunado fallo vocal que lo condenó de la peor manera posible. Por ello, ahora, a sus 29 años, ha roto su silencio y ha hablado de lo mal que lo pasó. Y es que, el artista ha sido invitado al podcast Vergüenza, de Dani Sousa.

Manel Navarro se sincera: «Ya todo pintaba mal desde el principio»

«Yo nunca había querido ir a Eurovisión, pero como mi proyecto era en inglés, me dijeron ‘Oye, ¿qué te parece si vamos a Eurovisión?’ y yo pregunté si creían que era la mejor opción. Luego, dos días antes de la candidatura, me obligaron a traducirla al castellano. Ya todo pintaba mal desde el principio», comenzó explicando. Por aquel entonces, tenía 21 años y estaba comenzando en el mundo de la industria musical.

Su propia discográfica tenía mucha fe en su éxito, por lo que le recomendaron mudarse a Madrid a un piso que pagaría la compañía. Pero, según cuenta el cantante, ellos buscaban el éxito inmediato. Una situación que acabó de la peor manera. De hecho, cuando Manel Navarro fue elegido para representar a España en Eurovisión ya comenzaron las críticas. Pero, cuando, sin querer, realizó el sonado «gallo» en el certamen musical, todo empeoró.

«Cuando llegó ese momento, noté que algo no había ido bien. Algo había sonado raro, pero no sabía qué magnitud. Luego fue cuando bajé del escenario, entré en Twitter y vi lo que había pasado y dije ‘bueno, pues ya la hemos liado», recordó. Navarro considera que lo que le pasó fue un golpe de «mala suerte» porque no le «había pasado nunca».

Manel Navarro, tras su fracaso en ‘Eurovisión’: «La discográfica dejó de pagarme el piso»

Para él, lo peor llegó en el momento de las votaciones de Eurovisión. «Los españoles estaban allí con tablets de ‘Manel, muérete’. No nos daban puntos y todos aplaudiendo y diciendo ‘Manel, jódete’, deseando que acabara; me fui para el hotel cagando hostias», confesó. Asimismo, a su vuelta a España, el acoso no cesó. Tanto en internet como por la calle, tuvo que hacer frente a muchos insultos y malos tratos.

«La mayoría de las cosas eran a través de redes sociales, pero pasaron un par de cosas en persona también bastante gordas, de tirarme hielos, escupirme por la calle. Volviendo de unas salas de ensayos, un grupito de gente me empezó a escupir y a reírse. En vez de encararme, cogí y seguí andando», recordó. Asimismo, tras ello, su propia discografía le dejó de lado. «Volví de Eurovisión y a los dos días me pasaron una carta por debajo de la puerta de que tenía dos días para dejar el piso. Me hacen renunciar a todo, dejo la carrera, dejo todo, me vengo a Madrid y, a la que vuelvo, la discográfica dejó de pagarme el piso», indica.

El artista ha recordado que todo el mundo comete errores y que ningún fallo debería definir a nadie. Pero, a él lo sentenciaron de todos los lados. «Nadie se la ha querido jugar nunca; al final fue volver de ahí y todo el mundo me dio la espalda. Hasta me ha costado quedar con ciertos artistas para escribir. A la cara no me lo dice nadie, pero luego hablan y me llega por otra gente», comenta. Una entrevista muy personal con la que Manel Navarro no ha dejado indiferente.