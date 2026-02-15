Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores de ‘Benidorm Fest 2026’ con ‘T AMARÉ’

Benidorm Fest 2026, poco a poco y con el paso del tiempo, se había convertido en una de las ediciones más esperadas de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Desde que conocimos el nombre de los participantes del certamen, son muchos los que no han dejado de especular sobre quién se llevaría la Sirenita de oro y, por ende, se convertiría en sucesor de Melody como vencedor del festival. Lo que muchos no esperaban es que Tony Grox y LUCYCALYS, con su canción T AMARÉ, fuesen a llevarse la victoria y, por ende, esos 150.000 euros que había en juego. ¡Es algo que se ha ganado a pulso, por el excepcional trabajo realizado durante todos estos meses!

Durante su participación en Benidorm Fest 2026, Tony Grox y LUCYCALYS consiguieron sorprender con T AMARÉ, convirtiéndose al instante en una de las más escuchadas de la edición. A pesar de tener sobre sus espaldas el peso de estar entre los favoritos para llevarse la Sirenita de Oro, ellos no quisieron conformarse. Es por eso que no dudaron en trabajar muy duro junto al equipo de Sergio Jaén para crear una puesta en escena que acompañase, a la perfección, a esta canción que tantas alegrías les ha brindado. Como no podía ser de otra manera, los andaluces se han mostrado profundamente emocionados con el apoyo que han recibido, tanto del público como del jurado. Aunque partían como favoritos, su humildad les hizo mantener los pies en la tierra. Por lo tanto, la sorpresa fue aún mayor.

Después de ganar el premio de Televisa y Univisión que les brinda la posibilidad de poner rumbo a Miami para grabar un single y hacer una gira de medios, Tony Grox y LUCYCALYS han ido más allá: con la suma de puntos del jurado, del demoscópico y el público, los andaluces han conseguido hacerse con la Sirenita de oro de manos de Melody.

«Mucho ánimo, mucha fuerza y a seguir derrochando ese talento que vosotros tenéis», dijo la nazarena antes de entregar el premio. Visiblemente emocionados, Tony Grox y LUCYCALYS no daban crédito a lo que estaba sucediendo: «Qué locura», alcanzó a decir el productor. Todo ello mientras el público allí presente no dejaba de corear ese T AMARÉ que les ha brindado la victoria.

Acto seguido, y a pesar de la emoción que estaban sintiendo, han vuelto a interpretar en directo esa canción que les ha abierto las puertas del cielo de Benidorm. Porque no solamente se llevan la Sirenita de oro y los 150.000 euros que estaban en juego, sino también la grabación de un single en Miami y una gira de medios que les abrirá muchísimas puertas. Es un hecho que su carrera acaba de comenzar en el Palau D’Esports L’Illa de Benidorm, la cuna de muchos artistas que siguen brillando con luz propia en la industria musical. ¡ENHORABUENA, TONY GROX & LUCYCALYS!