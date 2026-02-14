Apenas ha pasado un mes desde que comenzó el año, pero ya han tenido lugar algunos de los eventos más esperados. Hace unos días, los amantes de la música fueron testigos de la gran gala de los Premios Grammy. Un encuentro donde la música se convirtió en la gran protagonista y que reunió a celebridades de la industria en Los Ángeles, una edición más. Lo mismo sucedió el pasado fin de semana, pues tuvo lugar la Super Bowl. Pero, si hablamos del ámbito nacional, esta semana estamos siendo testigos del Benidorm Fest 2026. Y es que el popular certamen ha regresado y lo ha hecho de la mano de nuevos participantes y muchas novedades. De hecho, uno de los grandes cambios ha sido el premio. Pues, ahora, es la Sirenita de Oro.

El Benidorm Fest 2026 dio su pistoletazo de salida el pasado 10 de febrero. De esta manera, los días 10 y 12 hemos podido ser testigos de las esperadas semifinales. Dos noches donde las emociones no han faltado, en ningún momento. De hecho, hemos podido conocer el nombre de los finalistas que lucharán por llevarse la victoria en la gran final. Y es que, será este sábado, 14 de febrero, cuando conozcamos el nombre del nuevo ganador. Un triunfo donde el vencedor ya no se llevará el mítico micrófono de bronce. La Sirenita de Oro ha sido presentada como el nuevo galardón a disputar.

La historia de La Sirenita de Oro

La directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, junto con Sergio Calderón, director de TVE, y César Vallejo, director del Benidorm Fest, han anunciado este importante cambio. Con este movimiento, el grupo de comunicación pretende conmemorar el quinto aniversario del certamen que organiza RTVE. Además, es un claro guiño a los orígenes del formato y a los más nostálgicos.

Tal y como los fans saben muy bien, la Sirenita de Oro se entregó a partir de la segunda edición y estuvo presente hasta la vigésimoquinta. Durante esos años, muchos artistas lograron llevarse el premio a casa. De hecho, y como dato a destacar, el mismísimo Julio Iglesias fue uno de los pioneros en hacerlo. Un acontecimiento que tuvo lugar en 1968, época en la que el artista apenas estaba comenzando a labrar su futuro en la industria musical.

¿Cuánto cuestan las entradas para acudir al ‘Benidorm Fest 2026’?

Para adquirir las entradas recomendamos, hace unos días, acceder a la página de Vivaticket.com debido a que ahí se pueden comprar. Actualmente, no hay pases disponibles. Pues, la gala final fue la primera en agotarse y las semifinales ya se han llevado a cabo. Pero, ya avanzamos que no son eventos de bajo coste. En el caso de que se desee acudir, el próximo 2027, recomendamos estar atento a las fechas de venta y tener a mano más de 50 euros.

El precio de las entradas para acceder a las semifinales de este 2026 era de 60 euros por persona/cada día. El de la gala final presentaba un coste un poco mayor, de 70 euros. Y es que la organización pretende hacer de esta edición una de las mejores. Por ello, el Palau Municipal d’Esports L’Illa se ha vestido de gala con el objetivo de rendirle homenaje a la música de nuestro país. Pues, aunque este 2026 España no participará en Eurovisión, la magia del Benidorm Fest sigue estando intacta. La mejor manera de comenzar el mes de febrero.