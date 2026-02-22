Adiós a los créditos abusivos: el Gobierno va a acabar con los que superen este tipo de interés

Durante años, financiar una compra pequeña ha sido siempre algo de lo más habitual. En muchas tiendas, en webs y hasta en la adquisición de productos cotidianos aparecía la opción de pagar en unos meses, algo que se podía plantear como una opción cómoda y sin apenas consecuencias. Pero detrás de esa inmediatez se escondían intereses que, en demasiadas ocasiones, acababan siendo el origen de deudas difíciles de manejar para muchas familias frente a lo que en realidad no dejan de ser créditos abusivos.

La situación se había vuelto tan común que el crédito rápido dejó de percibirse como un producto financiero para convertirse en un complemento de consumo más. Ese cambio de mentalidad también generó un problema basada en la falta de información clara y la existencia de ofertas con costes muy elevados que pasaban desapercibidos hasta que llegaba el recibo. Con este contexto encima de la mesa, el Gobierno ha decidido intervenir y fijar límites estrictos para los considerados como créditos abusivos. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo que introduce un techo legal a los intereses. El objetivo es proteger al consumidor medio, que es quien más accede a micropréstamos, aplazamientos rápidos y tarjetas revolving. La medida marca un antes y un después, porque establece un tope del 22 % TAE que ningún crédito de este tipo podrá superar.

Adiós a los créditos abusivos

El corazón de la reforma está en ese nuevo límite del 22 % TAE. Hasta ahora, un crédito rápido podía superar ampliamente esa cifra y convertir una deuda pequeña en un problema serio. Con la nueva norma, cualquier préstamo al consumo que rebase ese porcentaje dejará de ser legal. El Gobierno busca frenar intereses desproporcionados y evitar situaciones de sobreendeudamiento que se habían multiplicado con el auge de la financiación instantánea.

Este límite afecta a préstamos rápidos online, microcréditos, tarjetas revolving y cualquier modalidad de pago aplazado del tipo paga en X meses. Quedan fuera de esta regulación las hipotecas y los préstamos destinados a empresas, ya que la norma se centra exclusivamente en los consumidores particulares.

El tope del 22 % va a ser además una medida provisional hasta que entre en funcionamiento un sistema más específico. Ese modelo ajustará los límites en función de la TAE media del mercado y del importe solicitado. Por ejemplo, los créditos pequeños de hasta 1.500 euros mantendrán techos cercanos al 22 %. Los préstamos de entre 1.500 y 6.000 euros se situarán en torno al 17 %. Y los superiores a 6.000 euros rondarán el 15 %. La intención es que el coste sea proporcional al tamaño del préstamo.

Nuevas reglas para microcréditos: plazos mínimos y comisiones limitadas

En los microcréditos es donde se nota el giro más fuerte. Durante años se ofrecieron préstamos muy pequeños, casi impulsivos, que se devolvían en un mes y que parecían inocentes hasta que llegaba el recibo. Sin embargo, a partir de ahora, la nueva norma obliga a que estos préstamos tengan un recorrido más razonable. El plazo mínimo será de tres meses y el interés no podrá crecer más allá del 4 % mensual. Las comisiones también se reducen con fuerza, porque ya no podrán superar el 5 % ni pasar de 30 euros en total. En la práctica, un microcrédito típico, de 300 euros, pasará de costar cifras difíciles de justificar a moverse en importes mucho más asumibles. Unos 40 euros en tres meses o incluso menos si se liquida antes.

También entra en juego una regla que hasta ahora no existía. El coste final del microcrédito no podrá ser mayor que el de un préstamo normal contratado a un año. Es una forma de evitar que la rapidez del proceso sirva de excusa para inflar el precio y de que el consumidor pague más simplemente por necesitar el dinero de inmediato.

Más control para las entidades

La norma también endurece los requisitos para las entidades que ofrecen este tipo de créditos. Sólo aquellas que estén registradas y bajo supervisión podrán conceder préstamos al consumo. Y deberán comprobar con más rigor la solvencia del cliente, analizando ingresos, deudas existentes e historial crediticio antes de aprobar la operación.

Esto implica que muchas de las ofertas que hasta ahora se movían en el mercado deberán ajustarse o desaparecer. Los productos dirigidos a perfiles de alto riesgo, con intereses muy elevados y comisiones difíciles de justificar, tendrán que adaptarse a los nuevos límites. La vigilancia también se extiende a la publicidad. El Gobierno quiere evitar mensajes que faciliten una contratación impulsiva, por lo que se controlará más de cerca cómo se presentan estos créditos al consumidor.

Qué cambia para los consumidores y qué queda por venir

Para los ciudadanos, la reforma supone un blindaje importante frente a prácticas que hasta ahora estaban normalizadas. Los créditos rápidos seguirán existiendo, pero con condiciones más razonables y previsibles. Los consumidores podrán financiar compras puntuales sin enfrentarse a intereses excesivos ni a comisiones que multiplicaban el coste final.

El anteproyecto aún debe continuar su tramitación, pero marca una línea clara en el mercado financiero. Y, cuando se despliegue el sistema definitivo de límites vinculados a la TAE del mercado, el sector tendrá que reajustarse de nuevo. En conjunto, la reforma pretende que el acceso al crédito sea más seguro, más transparente y, sobre todo, más justo para quienes recurren a este tipo de financiación en momentos concretos.