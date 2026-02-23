La Asociación Española Contra el Cáncer pide a Rosalía que deje de fumar: «Rosalía, Déjalo»

Los problemas para Rosalía después de aparecer en un pódcast fumando junto a la influencer Soy una pringada siguen dos semanas después de aquello. La catalana y la entrevistadora fueron denunciadas por una asociación contra el tabaquismo por saltarse varios puntos de la Ley Antitabaco. Pero ahí no acaban los problemas, ya que es ahora la Asociación Española Contra el Cáncer (entidad respetada por la gran mayoría de españoles) la que ha querido dejar claro que no le gusta el ejemplo que ha dado la artista apareciendo con un pitillo en la mano y asegurando que necesitaba fumar en momentos de agobio.

Los problemas de Rosalía con el tabaco comenzaron hace ya meses, cuando en un evento sorpresa en Madrid apareció en un directo en TikTok con un cigarro en la mano mientras conducía un coche (sin etiqueta medioambiental, por cierto) por el centro de Madrid. La red social decidió tumbar el directo por la aparición de ese cigarro en primer plano durante varios minutos. Podimo, la plataforma en la que se puede ver la entrevista con Soy Una Pringada, cometió el error de subir una primera versión de los vídeos enseñando también el cigarro. Debido a que es algo que está prohibido por ley, resubieron las imágenes, esta vez con el pitillo pixelado, aunque el humo y la posición no dejan lugar a dudas de lo que está haciendo.

Tras la amenaza de denuncia, la Asociación Española Contra el Cáncer ha querido aprovechar su imagen para hacer campaña en contra del tabaquismo. Por eso le piden, mediando un anuncio que se podrá ver en redes sociales, que deje este hábito tan poco saludable.

Tal y como anuncia la AECC, el objetivo de esta campaña es «llamar la atención sobre el impacto que el ‘humo digital’ tiene en millones de jóvenes a través de las redes sociales». Tal y como se puede ver en el siguiente vídeo, se trata de un anuncio en el que aparecen memes e imágenes virales en redes sociales, con el fin de llamar la atención de los más jóvenes.

Además, la canción que suena es un rap en el que se escuchan frases como «las imágenes se pixelan… los pulmones no» y «Rosalía, déjalo». El objetivo es dejar claro que las imágenes se pueden borrar, editar o pixelar, pero el daño del tabaco se queda para siempre.

Laura del Horno, del área de prevención de la organización, explica que la iniciativa pretende «concienciar sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco y señalar el impacto que tiene en los jóvenes la exposición al humo digital». Entre ellos, también pone en el punto de mira a los vapers y dispositivos electrónicos que sirven para fumar, que muchos creen que no hacen ningún daño al organismo.

La asociación advierte de que el 80 % de los casos de tabaquismo comienza antes de los 18 años y que el tabaco sigue siendo el responsable del 30 % de las muertes por cáncer. Además, produce el 82 % de los cánceres de pulmón en Europa.

Es por eso que han querido aprovechar que una persona con tanta influencia entre los jóvenes, como es Rosalía, fuma sin pudor ante las cámaras, para intentar frenar estos hábitos. Eso sí, la Asociación Española Contra el Cáncer lo hace sin buscar polémica e intentando acercarse al lenguaje actual de los más jóvenes.