Rosalía, denunciada por aparecer fumando en una entrevista

La cantante Rosalía está en el ojo del huracán después de su paso por el podcast de la inclasificable Soy Una Pringada. La catalana acudió al espacio para hablar meses después de la salida de su disco LUX, que tan buena acogida tuvo hace meses. En la charla no ha dudado en hablar del momento vital en el que se encuentra, además de lanzar puyas a sus ex parejas (sin aclarar si eran para C Tangana o Rauw Alejandro). Durante un gran rato de esta entrevista estuvo con un cigarro en la mano, un gesto que, pese a estar pixelado, no ha gustado a muchos por la enorme influencia entre la gente joven que tiene la artista y que podría provocar que muchos jóvenes fumen sólo por parecerse a ella.

En la visita, en la que hubo un clima de buen humor y naturalidad, la invitada no duda en sacar un cigarro en un espacio interior, ofreciendo incluso a la presentadora compartirlo. Esti Quesada (nombre real de Soy Una Pringada) lo acepta, aunque reconoce que no es fumadora, pero asegura que le gusta el efecto que provoca en su voz el humo. Por si no fuera suficiente, la propia cantante pide un momento para fumar ante una pregunta complicada (aunque se trataba de dar nombres de películas favoritas), apareciendo ante las cámaras con el pitillo en las manos.

Podimo, plataforma en la que se encuentra el citado podcast, ha intentado evitar la polémica pixelando en todo momento las manos y el cigarro de la artista en los vídeos, pero no ha sido suficiente. Una asociación de fumadores ha puesto el grito en el cielo, asegurando que han denunciado a ambas por incumplir la Ley Antitabaco en varios puntos.

En una nota de prensa emitida este martes, 11 de febrero de 2026, Nofumadores.org asegura que «los hechos constituyen una triple vulneración de la normativa vigente» por fumar «en un espacio interior cerrado, que entraría en la categoría de centro de trabajo», ya que se trata de un plató en el que hay técnicos y personal de producción, además de la presentadora, que también está en su puesto de trabajo, aunque se ofrezca a fumar como parte del show.

Además, aseguran que en esta grabación se incumple el «artículo 9 de la Ley 28/2005, que prohíbe expresamente que en los medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información los presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando». Para esta asociación parece que no le es suficiente con haber pixelado el cigarrillo, aunque no se han cortado en montaje las partes en las que Rosalía habla de fumar.

Estirando mucho la Ley Antitabaco, la asociación de no fumadores cree que se incumple una tercera ley, en concreto la que «prohíbe de forma clara toda comunicación comercial, promoción o exhibición de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y en redes sociales, incluidos aquellos difundidos a través de plataformas digitales y servicios bajo demanda». Este apunte lo hacen, ya que se trata de un pódcast que sólo se podrá ver en plataformas como YouTube (no completo) y los suscriptores de Podimo.