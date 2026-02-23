La ciencia desmiente el mayor mito de los gatos: no son buenos cazando ratones

No son buenos cazando ratones los gatos, parece imposible, pero es una realidad que debemos tener en cuenta. En muchas casas de campo, se opta por tener gatos para evitar la llegada de ratones. Son un animal que tradicionalmente se ha convertido en uno de los que ha dado pie a que se considere un gran cazador. De hecho, cualquiera que haya tenido en su casa, sabe lo buenos que son en lo suyo.

La agilidad y la manera de moverse de estos animales es notable, pueden ver en la oscuridad, esconderse y conseguir llegar a sitios que parece imposible que estén a su alcance. No es de extrañar que en la antigüedad fueran casi dioses. Los felinos desde el inicio de los tiempos han cautivado al ser humano con una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Pero quizás este propósito de obtener una mezcla de elementos que van de la mano puede ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Una reciente investigación tira por tierra lo que pensábamos de los gatos.

El mayor mito de los gatos la ciencia lo desmiente

La realidad siempre acaba superando la ficción y lo hace de tal forma que tendremos que empezar a pensar en una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

La ciencia puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa al conocer un poco más la manera de afrontar un cambio de tendencia que puede ser esencial. Como si realmente cada detalle cuenta, los gatos pueden darnos más de una señal de cambio.

Lo que antes era una realidad, ahora puede ser algo cuestionable. Al igual que el propio ser humano, los animales, también se han acabado convirtiendo en algo muy diferente. En especial, si tenemos en consideración algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos. Este tipo de animales pueden haber cambiado con el paso del tiempo.

Esa imagen que todos tenemos de que son excelentes cazadores de ratones, quizás acabe siendo algo muy diferente. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial.

No son buenos cazando ratones

La capacidad de los gatos cazando ratones ha quedado desmentida por un reciente estudio que hace que estemos en una dirección totalmente distinta. Los expertos no dudan en reconocer la forma que estos animales parece que se relacionan con estos pequeños animales.

Los expertos de Hillpets nos explican que: «Los gatos de interior tienen menos probabilidades de atrapar un ratón que los gatos de exterior, pero puede suceder. Tu amigo felino está conectado para cazar, por lo que tu gatito a veces ataca objetos aleatorios como fajos de papel o tus pies. Contae el instinto depredador de tu gato con presas no vivas. Un juguete de ratón es un reemplazo probado y verdadero, al igual que un ratón que funciona con baterías que imita los movimientos de la realidad. También puedes hacer juguetes para gatos con objetos de toda la casa. Puede que los gatos y los ratones nunca vivan en armonía, pero puedes ayudar a la situación manteniendo a tu gatito en el interior, proporcionándole juguetes y haciendo que juegue. Y si tu gato alguna vez consigue un ratón, siempre es una buena idea que el veterinario lo revise».

En caso de que se sienta atraído por los ratones de verdad mucho cuidado: «Es posible que tu gato contraiga una enfermedad por comer un ratón. Según el Centro Médico de Animales, los ratones pueden infectarse con lombrices intestinales, que luego pueden transmitir a su gato. Los ratones también pueden ser portados del parásito que causa toxoplasmosis, que puede transferirse a los gatos y luego transferirse a los humanos a través de la caca de gato. Los gatos que contraen toxoplasmosis no muestran signos de la enfermedad, señalan los investigadores de la Universidad de California, Davis, Escuela de Medicina Veterinaria. Sin embargo, el veterinario de su gato puede analizar su materia fecal para ayudar a descartar otras infecciones, como la tenia. Los humanos tampoco pueden mostrar signos de toxoplasmosis, pero si su gato ha cazado recientemente y tiene síntomas inexplicables, como fiebre, dolores musculares, dolor de garganta o problemas de visión, consulte a su médico de inmediato. Afortunadamente, la toxoplasmosis en humanos y gatos es tratable».

Siguiendo a estos mismos expertos, este instinto es difícil de eliminar: «En pocas palabras, los ratones son un blanco fácil. Al igual que las aves, otra presa felina favorita, los ratones son del tamaño perfecto para las patas pequeñas y no luchan mucho. Los gatos son los galos que aman acechar a su objetivo y desgastarlos. También se sienten atraídos por el movimiento retreteo, esquillante e impredecible de un ratón. Una golosina de ratón sacia el deseo de un gato por la proteína de carne más su deseo de cazar».