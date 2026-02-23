Fue el mismo asesino el que llamó por teléfono a otro hermano para informarle del crimen. Julián, de 66 años, apuñaló de muerte a su hermano Eladio de 70 años en Zamora y con la víctima agonizante, levantó el teléfono y le confesó el crimen a un tercer hermano, a Ramón: «He sido yo, le he apuñalado, todavía respira». La Guardia Civil, alertada por Ramón, encontró el cadáver de la víctima en su cama.

El caso saltó a las 7:00 de la mañana del domingo, cuando el 112 recibió la llamada de Ramón alertando de que su hermano Julián había matado a otro hermano con el que convivía en la casa familiar del municipio de Peleas de Abajo.

Una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil, la más cercana, acudió de inmediato al domicilio, junto a una unidad de emergencias del 112 que no pudo hacer nada por la víctima. Eladio yacía en su cama muerto, había recibido más de 20 cuchilladas.

El asesino bajo tratamiento psiquiátrico

Ramón, el hermano que recibió la confesión del asesino, ha confirmado en el programa Mañaneros de TVE, que Julián sufría una enfermedad mental y estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Ramón asegura que el presunto asesino de su otro hermano no puede escudarse en su enfermedad, «ya que es un hombre hecho y derecho y se estaba medicando».

La Guardia Civil sí investiga el móvil del crimen y el caso está bajo secreto de sumario por orden del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zamora, Plaza n.º 6.

El detenido carece de antecedentes y pasará a disposición judicial a lo largo de la mañana de este martes acusado en principio de un delito de homicidio. Los familiares de ambos hermanos, tanto de la víctima como del agresor, ya se han hecho cargo de la vivienda familiar y del perro del presunto homicida.