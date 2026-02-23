La Junta acelera el plan que ordenará la Andalucía del futuro: ferrocarril, litoral y energía, claves

La Junta de Andalucía prevé tener este año la versión final de su nuevo plan para ordenar el territorio y fijar las reglas de cómo crecerán ciudades y pueblos durante los próximos 25 años. La semana pasada, la consejera Rocío Díaz presidió una reunión del principal órgano consultivo autonómico en urbanismo y territorio, que dio luz verde a seguir tramitando el documento tras una exposición que recibió más de 200 sugerencias y alegaciones.

Díaz agradeció la participación y avanzó que las aportaciones «serán estudiadas e incorporadas, en su caso, al texto definitivo con el objetivo de reforzar el consenso y mejorar el documento». También remarcó «el compromiso de administraciones, agentes económicos y sociales» con la construcción de un «modelo territorial compartido, sostenible y adaptado a los retos actuales».

La Junta inició la revisión de este plan al comienzo de la legislatura, en 2022, después de más de 20 años sin actualizarlo, al considerar imprescindible adaptarlo a la realidad económica, social, territorial y jurídica de la Andalucía actual y a nuevos desafíos globales. Según expuso la consejera, la versión preliminar incluye retos como reforzar la movilidad y la vertebración territorial, con especial atención al ferrocarril; ordenar el litoral con criterios de equilibrio y sostenibilidad; y definir una infraestructura verde regional para proteger y conectar espacios naturales.

El texto también analiza la gestión integrada del patrimonio territorial y plantea impulsar un sistema energético más equilibrado que fortalezca la autonomía energética de Andalucía. «Una planificación para que Andalucía crezca sin perder la identidad», señaló Díaz al respecto la semana pasado, cuando enmarcó el plan en una modernización del urbanismo y la planificación territorial, con herramientas «actualizadas, ágiles y eficaces» para anticipar desafíos como la movilidad sostenible, la transición energética, la cohesión territorial y el equilibrio entre desarrollo y protección.

La reunión se celebró en el principal órgano de participación de la Junta en materia de ordenación del territorio y urbanismo, donde se sientan representantes de la Administración autonómica, la Administración General del Estado, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y agentes económicos y sociales como CEA, Fadeco, sindicatos, Ecologistas en Acción y asociaciones de consumidores y usuarios.

La versión preliminar del plan se sometió a información pública durante 45 días, un plazo que se amplió para facilitar la participación, y permaneció abierta a consultas desde el 29 de octubre hasta el 4 de febrero. Con el resultado de ese trámite se elaborará la versión definitiva y se solicitará la Declaración Ambiental Estratégica antes de elevar el texto al Consejo de Gobierno e iniciar su tramitación en el Parlamento de Andalucía.