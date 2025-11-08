Juanma Moreno fija las prioridades ante su reelección: «Jóvenes, vivienda y salarios»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trazado este sábado la hoja de ruta de su próximo mandato al frente del Partido Popular de Andalucía. En el XVII Congreso Autonómico que se celebra en el Palacio de Congresos de Sevilla, donde será ratificado por otros cuatro años como líder de la organización, el presidente de la Junta ha puesto el foco en tres prioridades absolutas: los jóvenes, la vivienda y los salarios.

«Vengo de la organización juvenil y le tengo mucho cariño», ha declarado Moreno a su llega al Fibes, recordando su etapa como presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía en los años 90. Un pasado que ahora marca su presente política y que explica por qué la juventud se ha convertido en el eje central de su discurso.

El líder del PP andaluz ha sido claro al definir los retos que afronta su gobierno: este congreso debe servir para «analizar qué podemos hacer más desde el PP andaluz y desde el Gobierno de Andalucía por mejorar la situación que viven los jóvenes».

Moreno no ha esquivado el diagnóstico de la realidad: «La vivienda y salarios que son muy bajos» son los principales obstáculos que impiden a la juventud andaluza «poder competir en un mundo que cada vez es más caro». Una declaración de intenciones que marca las líneas rojas de su próximo mandato y que responde a las principales preocupaciones de las nuevas generaciones.

No es casualidad que la segunda jornada del cónclave arranque precisamente con la intervención de María José Carmona, presidenta de Nuevas Generaciones de Andalucía, ante el plenario. Moreno ha querido dar visibilidad a los jóvenes del partido como señal inequívoca de que sus problemas son prioritarios en la agenda del PP andaluz.

El ambiente que rodea la reelección de Moreno es de absoluta confianza. «Me anima mucho a seguir encontrarme con mis compañeros con muchas ganas de hacer cosas», ha afirmado el presidente andaluz, que se ha mostrado convencido de haber percibido «muchas ganas de empujar hacia adelante».

«Estamos muy ilusionados», ha añadido, en unas declaraciones que reflejan el estado de ánimo de una organización que marcha a toda máquina bajo su liderazgo. Un respaldo que se traducirá este fin de semana en una ratificación por aclamación de su presidencia.

Preguntado por la situación en la Comunidad Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón, Moreno ha preferido no entrar en valoraciones sobre una negociación que, ha reconocido, desconoce completamente y que no es de su ámbito territorial. Sin embargo, ha lanzado un mensaje claro sobre lo que espera: «Los valencianos lo que quieren es que el gobierno se ponga a trabajar, que se dejen de politiqueo y que nos pongamos en marcha».

El presidente andaluz ha expresado su deseo de que «lo antes posible el gobierno de la Generalitat valenciana se ponga a trabajar en la recuperación de la comunidad», marcando así cuál debe ser la prioridad una vez superada la crisis institucional: la gestión.