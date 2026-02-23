Abascal exige desclasificar la información sobre «las saunas que han pagado la carrera política» de Sánchez

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha exigido este lunes la desclasificación de «todas las informaciones policiales sobre las saunas y los negocios de alterne que han pagado la carrera política» de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El líder de la formación de Bambú se ha referido así a los negocios de Sabiano Gómez, suegro del líder del Ejecutivo, que pagó la casa en la que Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, vivieron antes de llegar a La Moncloa.

Abascal ha respondido de este modo al anuncio de Sánchez de que el Consejo de Ministros descalificará este martes los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23F. El líder de Vox ha criticado que el presidente del Gobierno «quiere que nos olvidemos del terrorismo reciente en España» y que el anuncio sobre la información desclasificada es una distracción, algo que ha considerado «un insulto».

«Yo no voy a caer ni voy a coger el capote para hablar de las cosas que quiere el presidente del Gobierno. Que desclasifiquen lo de las saunas que han pagado la carrera de Pedro Sánchez y que desclasifiquen todos los crímenes que ha cometido este Gobierno en los últimos seis años», ha exigido Abascal.

El líder de Vox también ha señalado algunos de los otros escándalos vinculados a este Gobierno después de lo anunciado por Sánchez este lunes. «Lo que espero es que nos digan por qué en España se produjo un apagón, lo que espero es que nos digan por qué en España no se estaban manteniendo las vías y hay 47 muertos. Lo que espero es que nos expliquen por qué se retuvo a la Policía en vez de llevarla a ayudar en las inundaciones de Valencia, por qué se rechazó la ayuda internacional que nos ofrecían en El Salvador y en Francia. Eso es lo que queremos que se desclasifique», ha dicho Santiago Abascal.

«Saldar una deuda histórica»

Sánchez ha dicho este lunes que con esta desclasificación «se salda una deuda histórica con la ciudadanía» y ha añadido que «las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre». El presidente del Gobierno ha dado también las gracias a quienes, en sus propias palabras, «abristeis camino».

La medida se hará efectiva el miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una vez desclasificados, los documentos estarán a disposición del público en la web de La Moncloa. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ofrecerá este martes toda la información al respecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desde La Moncloa.