¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 23 al 25 de febrero de 2026

Pasapalabra sigue en su búsqueda de dos nuevos concursantes y comienza la semana con Antonio (conocido como el doble de Leslie Nielsen) y Alejandro, que se ha conseguido hacer fuerte en el programa en los dos equipos. En la semana que comienza también habrá cambio de invitados, despidiéndose el pasado viernes de los cuatro famosos que estuvieron durante tres días en el plató. Para esta semana habrá hueco para una modelo que pronto irá a Supervivientes, una cara que hace apenas unos días estuvo en el plató de De Viernes.

Marisa Jara

La modelo ya estuvo el pasado verano durante tres días en el plató de Pasapalabra para ayudar a Rosa y a Manu, pero ella cuenta con la ventaja de que ha pasado muchas veces por el programa. Se convirtió en toda una estrella de las pasarelas y la publicidad siendo solo una adolescente.

El complicado mundo de la moda le hizo convertirse en una de las pioneras del movimiento body positive y en reivindicar que las modelos también deben tener curvas y todo tipo de tallas. Al programa llega apenas unas horas después de anunciar que será concursante de Supervivientes, en Telecinco, dando el salto a los realities.

Nico Rodríguez debuta en ‘Pasapalabra’

Es uno de los colaboradores más queridos de El Chiringuito de Jugones, donde es todo un experto en el Athletic de Bilbao, el equipo de su ciudad. Es, además, reportero de Jugones, en laSexta, y en los directos en Twitch y YouTube del programa de Josep Pedrerol. Esta será su primera visita al programa de Roberto Leal, por lo que deberá aprender rápido el funcionamiento de las pruebas.

David Amor

El invitado de Pasapalabra tuvo que cambiar el balonmano, donde se había convertido en una estrella, por los escenarios por culpa de una lesión que le obligó a retirarse. Gracias a otra gallega, la actriz María Castro, consiguió abrirse camino como modelo en esos complicados momentos.

Ahora mismo es habitual verle como monologuista y como colaborador de varios programas de TVG, la televisión autonómica gallega. Para muchos, es recordado por su paso por el programa El Club del Chiste y como concursante de MasterChef Celebrity en su edición de 2025.

Laura Matamoros

Es hija de Kiko Matamoros en su primer matrimonio, siendo personaje del corazón desde que es adolescente. Aunque durante varias temporadas ha querido alejarse de la televisión, en las últimas semanas ha vuelto por todo lo alto como colaboradora de Espejo Público y hablando de su polémica con su primo Carlo Costanzia en el plató de ¡De Viernes!

Hasta ahora era habitual verla en Telecinco, siendo concursante de programas como Supervivientes y Supervivientes All Stars, además de aparecer en numerosas ocasiones en espacios como Sálvame. No es la primera vez que acude al concurso, aunque sigue siendo una sorpresa su presencia para muchos espectadores.