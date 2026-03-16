Quién es Clara Garrido: su edad, su pareja, de dónde es y biografía de Claudia en ‘Entre tierras’

Clara Garrido, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las actrices más queridas de nuestro país. Algo que la joven ha conseguido ganarse a pulso, no solamente por el enorme talento que derrocha, sino también por la gran cantidad de papeles que ha interpretado, con los que ha conseguido marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. Por ese mismo motivo, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su trayectoria profesional, sin dejar de lado diversos detalles de su vida personal como son su edad, su pareja actual y de dónde es, entre otras tantas cuestiones.

La trayectoria profesional de Clara Garrido

Nacida en mayo de 1993 en Madrid, estamos ante una actriz, modelo y fotógrafa que es especialmente conocida por haber dado vida a Genoveva Salmerón en la exitosa serie diaria Acacias 38, que se emitía en La 1 de Televisión Española. Desde muy temprana edad, experimentó cierta curiosidad por el mundo de la interpretación, pero también por la fotografía.

Después de graduarse, inició sus estudios universitarios en Comunicación Audiovisual y, por si fuera poco, se formó en el teatro de Juan Carlos Corazza. En 2011, logró una gran oportunidad laboral como fue la de aparecer en la película Dieciséis, dirigida por Carlos Montero. Un par de años después, fue protagonista de la obra de teatro Bodas de sangre, dirigida por Antonio Hachei, donde interpretó el papel de La Novia.

Con posterioridad, concretamente en 2014, Clara Garrido se ganó a pulso dar vida a Sara García en la exitosa serie de televisión El Príncipe, que se emitía en Telecinco. Pero no todo queda ahí, puesto que también protagonizó la obra After, dirigida por Víctor Gómez Pino. En 2015, la madrileña fue protagonista de otra sorprendente obra como es Hijos de Shakespeare, dirigida por Juan Carlos Corazza. Ese mismo año, también formó parte del equipo de Amantes y otros extraños, una obra de teatro dirigida por Marta Balón.

Años después, en 2017, Clara Garrido pudo formar parte de la serie La zona, donde interpretó a Ana. Además, en 2019, dio vida a Cristina en otra ficción, como es Matadero. Pero si hay un papel que marcó un antes y un después en su vida, fue el que llevó a cabo en Acacias 38. Y es que, desde 2019 a 2021, interpretó a Genoveva Salmerón. Después, en 2022, la madrileña participó en la serie Heridas y, un año después, se convirtió en protagonista de Entre Tierras junto a la actriz Megan Montaner.

Su vida personal

A pesar de tener una amplia trayectoria profesional, especialmente en el mundo de la interpretación, Claudia Garrido siempre se ha mostrado profundamente reservada a la hora de hablar de su vida privada. Tanto es así que, aunque es una persona muy activa en redes sociales, donde comparte cuestiones profesionales, no comparte ningún dato que tenga que ver con su más estricta intimidad.

Por lo tanto, por el momento, se desconoce si tiene pareja en la actualidad. Lo que es un hecho es que Clara está profundamente centrada en su carrera y en dejar a los espectadores sin palabras con los diversos proyectos en los que está inmersa.