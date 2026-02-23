Jorge Rey lanza un comunicado y da la razón a la AEMET: lo que viene por el noroeste es inminente y llega a partir del martes

Lo que viene por el noreste es inminente y llega a partir del martes, será mejor que no nos confiemos, estamos ante un cambio de tiempo que puede cambiarlo todo, según Jorge Rey. En especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Estamos viviendo uno de los inviernos más duros de los últimos tiempos, con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo de récord.

Este joven no ha dudado en darnos una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, quizás hasta la fecha no sabíamos. Con lo cual, tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que parecerá que el tiempo cobra un nuevo protagonismo. Es hora de saber qué puede pasar con una previsión que da la razón a la AEMET.

Lanza un comunicado Jorge Rey y da la razón a la AEMET

Jorge Rey se ha convertido en uno de los expertos que no duda en darnos una serie de adelantos de lo que sería habitual en esta época del año. Parece imposible, pero gracias a un sistema de lo más especial, podemos conseguir un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar.

Un cambio de ciclo que tendremos que visualizar y atender de una manera muy especial. Con la mirada puesta a una primavera que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo esencial, en estos días en los que el tiempo puede ser esencial.

Este joven que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente cada fenómeno parece que se multiplica. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, será esencial.

Este tipo de cambios a los que nos enfrentamos puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas cargadas de actividad. La AEMET coincide con Jorge Rey con esta previsión.

A partir de este mismo martes llega un cambio por el nordeste que acabará siendo inminente, tocará estar preparados para una serie de peculiaridades que pueden ser claves y que, sin duda alguna, serán esencial que tengamos en mente. Con la mirada puesta a unos cambios que han hecho de este vídeo viral uno de los más vistos.

La AEMET coincide con estas lluvias que parece que serán una realidad en las próximas horas. Nada puede evitar que lleguen con fuerza y que se traduzcan en un giro brusco en el tiempo que vamos teniendo en estos días. Los expertos coinciden en una recta final de febrero con más de una sorpresa.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Este día se espera una transición con el debilitamiento del anticiclón y el acercamiento de una vaguada que provocará la llegada de un frente al noroeste peninsular. Al inicio no se prevén precipitaciones y se esperan cielos despejados o con nubes altas y, de madrugada, nubes bajas con brumas y bancos de niebla en zonas litorales de Galicia, depresiones del nordeste, en litorales del golfo de Cádiz y principalmente en los mediterráneos donde pueden ser más persistentes. Con el acercamiento del frente aumentará a muy nuboso o cubierto en Galicia con lluvias y lloviznas débiles en litorales atlánticos durante el día aumentando al final su intensidad y extensión al oeste de la comunidad. En Canarias, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y presencia de calima que podría llegar hasta el suroeste peninsular e incluso de forma ligera al resto del oeste de la Península.

Temperaturas máximas en ascenso en el tercio este, la meseta, Baleares y el Cantábrico, principalmente en litorales donde localmente puede ser notable; en el resto se espera un ligero descenso más intenso en el oeste de Galicia y zonas de montaña de la vertiente norte atlántica. Mínimas en ascenso ligero, moderado en amplias zonas de la mitad norte incluso localmente notable en zonas del noroeste de Galicia, del interior del Cantábrico y oeste de la meseta Norte. En Canarias se espera un descenso. Las heladas débiles quedarán restringidas a cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cantábrica».

Siguiendo con la misma previsión: «Viento flojo de dirección variable tendiendo a establecerse la componente sur con intensidad moderada en el cuadrante noroeste, mientras que en el Levante dominará el régimen de brisas. Vientos moderados en el mar Balear y en litorales norte de Cataluña. Soplará con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en el noroeste de Galicia y en zonas expuestas de la Cordillera Cantábrica. Viento moderado de levante en el Estrecho y de componente este rolando a norte en Canarias».