Putin no logra sus objetivos y Zelenski resiste: la guerra que cambió Europa cumple cuatro años

Este martes 24 de febrero se cumplen cuatro años desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. Este conflicto ha transformado Europa y redefinido la seguridad, la economía y la diplomacia en el continente. Además, ha revitalizado la importancia de la OTAN y ha puesto de manifiesto la inoperancia de la ONU. Rusia ha bloqueado todos los intentos de frenar la guerra en el Consejo de Seguridad, órgano ejecutivo donde tiene derecho a veto. En cambio, Moscú pensó que sería una operación rápida para capturar Kiev. En realidad, se ja convertido en una guerra prolongada marcada por destrucción masiva, desplazamiento de millones de personas y un cambio profundo en las alianzas globales. El presidente de Rusia Vladimir Putin no ha logrado sus objetivos y el presidende de Ucrania Volodimir Zelenski ha resistido: las claves de la guerra que cambió Europa y este martes cumple cuatro años.

Líderes europeos en Keiv han reforzado su apoyo a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa, mientras la UE insiste en un préstamo de 90.000 millones de euros pese al veto de Hungría. «El préstamo tendrá lugar de una forma u otra», ha explicado este martes la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

Zelenski reafirma la resistencia ucraniana

Este martes el presidente Volodimir Zelenski ha recordado que Vladimir Putin no ha logrado sus objetivos y ha asegurado que Ucrania hará «todo lo posible para lograr la paz y la justicia». Mientras tanto, los medios estatales rusos apenas mencionaron el aniversario, evitando resaltar la conmemoración y la resistencia ucraniana.

La guerra se concentra en el este

Tras el fracaso en Kiev, Rusia centró sus esfuerzos en el Donbás y el este del país, convirtiendo la guerra en una lucha de desgaste. Ciudades como Mariupol, Severodonetsk y Lysychansk fueron devastadas por artillería masiva y ataques aéreos.

Ucrania ha logrado recuperar territorios estratégicos, incluidos pueblos de la región de Zaporizhzhia. Moscú no ha conseguido una victoria rápida ni decisiva, y la guerra sigue marcada por un desgaste continuo.

Apoyo internacional y tensión diplomática

El primer ministro británico Keir Starmer ha destacado que los aliados deben «derrotar la falsedad de que Rusia está ganando». El presidente francés Emmanuel Macron ha calificado la guerra como «un triple fracaso para Rusia». Los líderes del G7 -ya que Rusia fue expulsado del G8 tras la anexión unilateral de Crimea-, incluyendo a Donald Trump, han reafirmado su «apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y derecho a existir» y pidieron un «alto el fuego incondicional».

Negociaciones de paz estancadas

A pesar de los esfuerzos diplomáticos liderados por EEUU, las conversaciones no han producido avances significativos:

Problemas territoriales sin resolver

La guerra se prolonga, evidenciando que ya no es una campaña temporal, sino una condición de larga duración marcada por resistencia, desgaste y lucha económica y política.

Cronología clave de la guerra

A continuación, se enumeran los momentos más destacados de la guerra en Ucrania.

Invasión: 24 de febrero de 2022

Rusia ataca desde norte, este y sur.

Objetivo declarado: «Desmilitarizar y desnazificar» Ucrania, justificó entonces Putin.

Kiev es uno de los principales objetivos; columnas de tanques y ataques aéreos avanzan hacia la capital.

Resistencia ucraniana

Ucrania frena rápidamente el avance ruso.

La inteligencia occidental y misiles antitanque destruyen la estrategia de choque inicial de Moscú.

En marzo de 2022, Rusia se retira del norte y abandona su intento de capturar Kiev.

Guerra en el este: Donbás

Tras el fracaso en Kyiv, Rusia concentra su ofensiva en el Donbás.

Ciudades como Mariupol, Severodonetsk y Lysychansk son devastadas.

La guerra se convierte en desgaste prolongado con enormes pérdidas humanas.

Contraofensivas ucranianas

Desde mediados de 2023, Ucrania lanza contraofensivas importantes en Járkov y Jersón.

Recupera territorios estratégicos y obliga a Rusia a retroceder, aunque no logra un golpe definitivo.

Guerra de desgaste y tecnología

Entre 2024 y 2026, se intensifica el uso de drones, misiles de precisión y guerra electrónica.

Batallas de desgaste en ciudades como Vuhledar y Pokrovsk.

Las bajas superan 1,25 millones de militares rusos según estimaciones británicas.

Población ucraniana

Más de 10 millones de ucranianos desplazados.

Derrumbe económico en Ucrania, con costos de reconstrucción estimados en 588.000 millones de dólares.

Incremento de tensiones en Europa, rearme de NATO y subida del gasto militar.

Afecta mercados globales, energía y seguridad alimentaria.

Situación actual (2026)

Ucrania mantiene su independencia .

. Rusia retiene parte del territorio ocupado , pero no logra sus objetivos iniciales.

, pero no logra sus objetivos iniciales. Negociaciones de paz estancadas, guerra activa y prolongada más allá de cualquier expectativa inicial.

La bronca de Trump a Zelenski

El 28 de febrero de 2025 se considera un hito diplomático por varias razones:

Choque abierto entre aliados

Nunca antes se había visto a un presidente estadounidense y un aliado confrontarse tan directamente en territorio estadounidense, evidenciando diferencias estratégicas profundas.

Expulsión simbólica de Zelenski

Trump le dijo a Zelenski: «Vuelva cuando esté preparado para la paz», rompiendo la tradición de reuniones solemnes y mostrando la tensión detrás de los discursos públicos de unidad.

Cambio en la narrativa mediática

La atención mediática se desplazó de la guerra hacia las tensiones entre líderes occidentales, resaltando que el conflicto es también político y diplomático.

Implicaciones para la guerra y la diplomacia

Las negociaciones de paz dependen tanto de la fuerza militar como de la coordinación política entre aliados. Entonces, la percepción de unidad occidental frente a Rusia se vio afectada. Días después, los aliados europeos celebraron una cumbre, pero fue de gestos sin Estados Unidos.