Ni Groenlandia ni Australia: estos son los países más seguros para vivir si estalla una Guerra Mundial

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha generado una gran tensión a nivel global ante el riesgo de que el conflicto se extienda e involucre a otras potencias. Sin embargo, no todos los países enfrentan el mismo nivel de amenaza y, según el Índice Global de Paz de 2025, hay varios que, por su ubicación geográfica, su preparación ante emergencias o su neutralidad política, son más seguros en caso de que estalle la Tercera Guerra Mundial.

El Índice de Paz Global 2025, elaborado por el Institute for Economics and Peace, analiza 163 países mediante 23 indicadores relacionados con conflictos y militarización. Entre los factores que aumentan la seguridad se encuentran la distancia de zonas estratégicas, la neutralidad política, la autosuficiencia en alimentos y energía, la cohesión social y la gobernanza estable. Además, la capacidad civil de respuesta ante emergencias es clave.

Los países más seguros si estalla la Tercera Guerra Mundial

Según el Índice de Paz Global de 2025, el número de conflictos entre estados alcanzó su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. En términos de seguridad, Islandia se mantiene en el primer lugar desde 2008. En caso de que estalle la Tercera Guerra Mundial, es el país más seguro del mundo debido a su aislamiento geográfico, la ausencia de ejército, una democracia estable y el aprovechamiento de su abundante energía geotérmica para cubrir sus necesidades.

Según los datos, Islandia continúa encabezando la lista con un índice de 1.095, manteniéndose como la nación más pacífica, seguida de Irlanda con 1.260 y Nueva Zelanda con 1.282, que sube dos posiciones respecto al año anterior. En el top 10 también se encuentran Austria, Suiza, Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia y Finlandia, con valores que oscilan entre 1.294 y 1.420.

España ocupa el puesto 25 con un índice de 1.578, manteniéndose estable en comparación con años previos. Otros países europeos como Portugal (7.º) y Italia (33.º) destacan por su alta estabilidad, mientras que Francia (74.º) y Alemania (20.º) muestran ligeras variaciones en su posición. En Oceanía, Australia figura en el puesto 18 con 1.505, y Nueva Zelanda asciende al tercer lugar, reflejando la seguridad de la región.

En Asia, destacan Japón (12.º), Malasia (13.º) y Bhután (21.º) con altos niveles de paz, mientras que países como Afganistán (158.º) y Yemen (159.º) permanecen en los últimos puestos, evidenciando graves conflictos internos y riesgos a la seguridad. En África, naciones como Mauritius (26.º) y Botswana (43.º) muestran estabilidad relativa, mientras que Somalia (151.º), Sudán del Sur (156.º) y República Centroafricana (150.º) continúan en situaciones de violencia crítica.

América presenta contrastes significativos: Canadá comparte la posición 14 con Países Bajos, mientras que Estados Unidos ocupa el puesto 128, reflejando problemas de violencia interna. Países de Latinoamérica como Chile (62.º) y Uruguay (48.º) se sitúan entre los más pacíficos de la región, mientras que Venezuela (139.º) y Colombia (140.º) muestran niveles preocupantes de inseguridad.

Los 20 países más seguros del mundo si estalla la Tercera Guerra Mundial son: Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Austria, Suiza, Singapur, Portugal, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, República Checa, Japón, Malasia, Países Bajos, Canadá, Bélgica, Hungría, Australia, Croacia y Alemania.

Los 20 países más inseguros del mundo son: Siria, Afganistán, Yemen, República Democrática del Congo, Sudán, Ucrania, Rusia, Somalia, Burkina Faso, Myanmar, Mali, Israel, Sudán del Sur, Siria (repetido por índice), Afganistán, Yemen, República Democrática del Congo, Sudán y Ucrania.

Seguridad y protección

En el dominio de seguridad y protección, los cinco países más seguros del mundo son Islandia con una puntuación de 1.212, Noruega con 1.261, Finlandia con 1.269, Japón con 1.292 y Singapur con 1.294. Estas naciones destacan por su bajo nivel de criminalidad, presencia de fuerzas de seguridad eficientes y entornos estables que garantizan la protección de sus ciudadanos.

Por el contrario, los cinco países menos seguros según este mismo dominio son Afganistán con 3.929, Yemen con 3.861, Sudán del Sur con 3.833, la República Democrática del Congo con 3.713 y Sudán con 3.647. En estas regiones, la violencia generalizada, la inseguridad ciudadana y la falta de control efectivo del territorio representan grandes riesgos para la población.

Conflictos en curso

En el dominio de conflictos en curso, los países más seguros se concentran nuevamente en Islandia, Mauricio, Nueva Zelanda, Singapur y Uruguay, todos con una puntuación de 1.000, lo que refleja ausencia de conflictos internos o externos significativos y estabilidad política sostenida.

Por el lado contrario, los cinco menos seguros en cuanto a conflictos activos son Rusia con 4.195, Ucrania con 4.005, Sudán con 3.691, la República Democrática del Congo con 3.647 y Siria con 3.536, donde la guerra civil, los enfrentamientos armados y la intervención extranjera generan situaciones de crisis continuas.

Militarización

En el dominio de militarización, los países mejor posicionados son Islandia con 1.019, Portugal con 1.194, Malasia con 1.202, Bután con 1.285 e Irlanda con 1.301, destacando por fuerzas armadas reducidas, bajo gasto militar y control civil efectivo sobre la defensa.

Los más militarizados y, por tanto, menos seguros según este indicador son Israel con 3.917, Estados Unidos con 3.145, Corea del Norte con 3.132, Ucrania con 3.110 y Rusia con 3.061, donde el alto gasto militar, la presencia de armamento pesado y la preparación bélica influyen directamente en la percepción de riesgo y conflicto.