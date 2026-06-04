Arthur Schopenhauer, filósofo alemán sobre la reputación: «La reputación es como un espejo; una vez roto, se puede reparar, pero nunca volverá a ser el mismo»

La reputación puede tardar muchos años en construirse y apenas unos segundos en destruirse. Esta frase fue formulada hace más de un siglo por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer mediante una cita que en la actualidad sigue resonando con fuerza. «La reputación es como un espejo; una vez roto, se puede reparar, pero nunca volverá a ser el mismo». La reflexión invita a pensar en la importancia de la confianza, la credibilidad y el valor de la imagen pública en un mundo y una sociedad en donde cualquier error te puede marcar para siempre.

La filosofía de Schopenhauer

Nacido en 1788 en la ciudad de Danzig, Schopenhauer es considerado uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX. Su pensamiento, muy marcado por una gran crítica de la condición humana, ejerció una gran influencia en escritores, artistas y filósofos posteriores como Nietzsche o Freud. Hay una gran parte de su obra que gira en torno al sufrimiento, los deseos humanos y la búsqueda de una mejor vida.

Para Schopenhauer, la sociedad otorgaba una gran importancia a la opinión de los demás. El filósofo consideraba que muchas personas sacrificaban su tranquilidad interior intentando mostrar una imagen perfecta ante el mundo, olvidando que la valoración ajena cambia muy rápido y que en muchas ocasiones es imposible de controlar.

La confianza

La metáfora del espejo resume una idea muy profunda pero sencilla. Cuando una persona pierde credibilidad debido a una mentira, engaño o un comportamiento cuestionable, puede esforzarse por intentar reparar el daño. Sin embargo, la confianza rara vez vuelve a ser exactamente igual. Del mismo modo que un espejo roto conserva marcas incluso después de ser reconstruido, la forma que tienen las personas de ver a alguien suele quedar condicionada por lo ocurrido.

Schopenhauer no decía que la recuperación de confianza fuera imposible, pero sí que las acciones tienen consecuencias duraderas y que la memoria humana conserva huellas que son muy difíciles de borrar. Por ello, el filósofo insistía en la importancia de siempre pensar antes de actuar.