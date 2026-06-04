A casi 4 km bajo la Antártida han encontrado un lago oculto del tamaño del mar que lleva millones de años aislado de la luz del sol y la atmósfera

El lago Vostok es uno de los lugares más increíbles de la Tierra y está situado en la Antártida oriental. Se encuentra enterrado por hielo y nieve a cuatro kilómetros de profundidad y ha permanecido escondido durante millones de años, creando un ecosistema único de seres vivos que se han desarrollado en unas condiciones adversas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el lago Vostok de la Antártida, uno de los espacios más sorprendentes de todo el planeta Tierra.

La Tierra tiene rincones ocultos que explican la riqueza de nuestro planeta. Uno de ellos está situado cerca de la estación de investigación de Rusia que se denomina Vostok y que ha puesto nombre a un lago oculto en la Antártida situado a unos 1.000 kilómetros del Polo Sur, donde en su día se registró la temperatura más baja desde que hay registros (-89 grados). En la década de los 60 se apreció por primera vez que esa zona podría albergar uno de los lagos subterráneos más importantes del mundo y en 2012 los científicos rusos lograron perforar hasta cuatro kilómetros (3768 metros) de hielo y nieve hasta llegar a uno de los puntos más recónditos de la Tierra.

Se calcula que el lago Vostok, situado en la Antártida oriental, permaneció escondido entre 10 y 20 millones de años, un lapso de tiempo en el que ha permanecido aislado de luz solar. Esto ha creado un ecosistema único de seres vivos como el Hydrogenophilus thermoluteolus, que han logrado prosperar en unas condiciones muy adversas para la reproducción. Esto resume la riqueza de un lugar que ha sido un gran desconocido hasta hace muy pocos años y que también tiene su importancia para entender cómo puede funcionar el sistema solar.

El lago oculto de la Antártida

Según informa la revista especializada Livescience, el lago Vostok de la Antártida sería el mayor de los 400 lagos subterráneos que han sido cartografiados en este espacio. Como recogen los estudios que han realizado numerosos científicos, este lago tiene 250 kilómetros de largo y 50 de ancho, teniendo 1 kilómetro de profundidad en el extremo sur, siendo menos profundo en las esquinas y teniendo una profundidad promedio de 432 metros. Como informa este medio especializado, los investigadores recientemente han dado con un sistema de zonas poco profundas separadas por una cresta salpicada de chimeneas hidrotermales.

Los recientes estudios publicados por investigadores descubrieron que en este lago oculto de la Antártida habitan más de 3.500 organismos, entre los que se incluyen hongos y bacterias. Estos seres se consideran extremófilos, que son las criaturas que han evolucionado en una serie de condiciones extremas y que han formado un ecosistema único que ha sobrevivido durante millones de años en la oscuridad. Debido a la falta de luz, estos organismos han sobrevivido alimentándose de minerales que están presentes en el agua y de sustancias químicas que pueden encontrar en este lago oculto de la Antártida.

Los investigadores también han dejado por escrito en los últimos tiempos que este lago de la Antártida tiene ciertas similitudes con los que existen en las heladas de Júpiter y Saturno. Esto hace que este lago oculto de la Antártida sea importante para comprender cómo puede funcionar el sistema solar.