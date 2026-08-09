Lo que parecía imposible se convierte en una realidad, los científicos encuentran una forma sencilla de detener las caries sin necesidad de perforar. Los expertos no dudan en lanzar este importante descubrimiento que puede acabar siendo lo que nos cambiará la vida. Hasta ahora la manera de combatir contra las caries, puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de saber lo que ha dado de si una investigación que sin duda alguna podría acabar siendo esencial.

Esta manera de detener las caries sin necesidad de perforar que puede acabar siendo lo que puede acabar convirtiéndose en una dura realidad. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará este plus de cambios y de novedades destacadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Estas caries que llegan a toda velocidad y que hasta el momento no había freno posible, solo una perforación de los dientes que podría suponer un peso enorme y un gasto que se convertirá en parte de la historia si este tratamiento acaba implementándose de forma ejemplar.

Encuentran una forma sencilla los científicos de luchar contra este problema

Este problema dental puede pasar a la historia gracias a un descubrimiento de los científicos que puede cambiarlo todo. En especial, si descubrimos lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada paso puede ser posible en estos días en los que los dientes cobran un papel importante.

La visita al dentista anual se ha convertido en una auténtica pesadilla para muchas personas que descubrirán lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que pasa a través de una serie de descubrimientos que pueden ser claves.

El futuro se acabará convirtiendo en la manera de evitar unas caries que pueden pasar completamente a la historia. En especial si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio que evitará un agujero que además de dolor, nos cuesta una buena suma de dinero.

Los científicos no dudan en intentar aportar soluciones a uno de los problemas más frecuentes que existen. Para cuidar esos dientes que tenemos que empezar a tener algunos detalles claves en estos días que el futuro se presenta como un cambio que nos servirá de mucho más de lo que nos imaginaríamos.

Detener las caries sin necesidad de perforar

Ser capaces de detener las caries sin necesidad de perforar es algo que puede cambiarlo todo por completo. Este descubrimiento puede acabar siendo el que convertirá la ciencia ficción en ciencia y lo hará de tal forma que nos permitirá conocer qué es lo que nos estará esperando en estos días.

Un reciente artículo dela revista especializada Science Daily nos explica que: «Las cavidades no tratadas envían a miles de niños pequeños en los Estados Unidos a los departamentos de emergencia cada año. Debido a que los médicos del hospital generalmente no pueden reparar el problema dental subyacente, algunos niños continúan sufriendo de dolor e infección, mientras que otros eventualmente necesitan cirugía bajo anestesia general. Un líquido de bajo costo conocido como fluoruro de diamina de plata, o SDF, puede ofrecer una opción mucho más simple. Los dentistas lo aplican directamente a una cavidad con un pequeño aplicador con la punta de esponja, un proceso que toma solo unos segundos para cada diente. El tratamiento puede detener la caries sin perforación, inyecciones o sedación».

Siguiendo con la misma explicación: «Los investigadores encontraron que el 38 % de SDF detuvo la caries dental en más de la mitad de los dientes de leche afectados cuando el tratamiento se aplicó cada seis meses. El tratamiento tradicional de la cavidad generalmente implica la eliminación del material dental dañado y la colocación de un empaste. El SDF no requiere la extracción del diente. En su lugar, el líquido se pinta directamente sobre el área descompusada. «Este es un tratamiento muy efectivo y seguro, incluso en niños de tan solo 1 año», dijo Margherita Fontana, profesora de odontología en la Escuela de Odontología de la Universidad de Michigan e investigadora principal del estudio. La caries dental es la enfermedad crónica más común entre los niños y afecta a más del 40 % de los niños en los Estados Unidos. Las cavidades que no se tratan pueden provocar dolor intenso, infecciones, dificultad para dormir o comer, faltar a la escuela y citas médicas repetidas».

El futuro podría ser mucho más esperanzador: «Fontana dijo que el SDF podría ser particularmente útil para niños muy pequeños, adultos mayores, personas con discapacidades físicas o de desarrollo y pacientes con ansiedad dental grave. También puede ayudar a las personas que tienen un acceso limitado a la atención dental convencional o que no pueden tolerar fácilmente los procedimientos estándar».