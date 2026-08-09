El casco de Raúl Fernández para ganar el GP de Gran Bretaña de MotoGP: homenaje al Mundial de España

Raúl Fernández ha ganado el GP de Gran Bretaña tras un fin de semana lleno de altos y bajos. El madrileño se cayó en la carrera sprint, pero consiguió asegurarse la segunda plaza en la clasificación. Finalmente, ha conseguido imponer su ritmo en Silverstone tras adelantar a Jorge Martín. Durante las pruebas, ha lucido un casco personalizado inspirado en la victoria de España en el Mundial.

Los detalles marcan la diferencia en la pista y a nivel estético. En ese sentido, el ganador ha querido dejar claro que es uno de los españoles más futboleros de la parrilla. Su casco tenía los colores de la segunda equipación de La Roja en la Copa del Mundo. Además, incluía las dos famosas estrellas, los nombres de todos los jugadores y un diseño donde levantaban el trofeo.

El homenaje de Raúl Fernández ha ganado aún más simbolismo en Silverstone. Al igual que España consiguió coronarse por segunda vez en 2026, el piloto acaba de firmar la segunda victoria de su carrera en MotoGP. Adicionalmente, ha conseguido superar al último ganador de la competición, que en este caso era Marco Bezzecchi.

La actuación del madrileño este domingo ha sido incontestable. En primer lugar, consiguió sacarle el máximo partido a la salida, ya que se colocó primero y pudo abrir hueco desde el principio. En una carrera marcada por la gestión de neumáticos, logró hacerse con el control total de los tiempos y dejar a Jorge Martín sin opciones de alcanzarlo.

Golpe sobre la mesa de Raúl Fernández

El piloto ha demostrado que puede pelear por todo en la máxima competición. Actualmente se encuentra sexto en la clasificación a 56 puntos del liderato. En unas declaraciones para la retransmisión de DAZN, recuerda que la diferencia sigue siendo muy alta: «Estoy muy lejos de Jorge y de Marco. Es muy difícil compararme, lo que quiero hacer es disfrutar. Si puedo hacer una carrera como la de hoy la haré».