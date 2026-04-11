Parece de película pero hace 34 millones de años una muralla de agua gigante congeló la Antártida: ahora la ciencia sabe cómo se activó

Pensar en la Antártida como un bloque de hielo eterno es algo que hacemos casi de forma automática ya que de forma inconsciente, creemos que lleva ahí toda la vida y de la misma maner, pero. lo cierto es que no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que ese continente no estaba cubierto de hielo ni mucho menos.

Hace unos 34 millones de años, la Tierra era un lugar bastante distinto. Más cálido, con menos contrastes y sin esos polos congelados que hoy damos por hecho. Y, sin embargo, algo empezó a cambiar aunque no de golpe, ni por una catástrofe visible, sino poco a poco, casi sin que se notara. De hecho, lo que ocurrió entonces se parece más a una historia de ciencia ficción que a un proceso natural ya que la ciencia desveló hace tiempo que una corriente gigantesca comenzó a rodear la Antártida como si fuera una barrera, aislándola del resto del planeta. Y si bien durante años se ha sabido que ese fenómeno fue clave, ahora se ha logrado explicar cómo se puso en marcha realmente.

Hace 34 millones de años una muralla de agua gigante congeló la Antártida

Durante mucho tiempo se pensó que todo tenía que ver con el movimiento de las placas tectónicas, algo que parece lógico teniendo en cuent que Australia y Sudamérica estaban más cerca de la Antártida, y al separarse fueron dejando huecos por los que el agua podía empezar a circular.

Ese encaje encajaba bien con la teoría: se abren pasos, el agua fluye, se forma una corriente potente y el clima cambia. Pero parece que no era tan simple, si bien los investigadores han reconstruido cómo era el planeta en ese momento, con modelos bastante complejos que mezclan océano, atmósfera y hielo. Y lo que han visto es que, aunque esos pasos ya existían, la gran corriente no terminaba de arrancar sino que faltaba algo.

El viento lo cambió todo

Aquí es donde la historia da un giro interesante, porque el factor decisivo no fue solo geológico, sino atmosférico. Cuando Australia se alejó lo suficiente de la Antártida, dejó libre un paso clave, el de Tasmania. Y ahí entraron en juego los vientos del oeste y no como algo secundario, sino como el empujón definitivo. Hasta ese momento, el agua podía circular, sí, pero sin continuidad. En cuanto esos vientos empezaron a soplar sin obstáculos, empujaron las masas de agua con fuerza suficiente como para crear una corriente estable y además, cambiarlo todo.

Hoy esa corriente existe y sigue ahí y como estarás pensando, se trata de la Corriente Circumpolar Antártica, que suena muchas veces cuando se habla del clima y de cómo cambia. Para hacerse una idea de su tamaño, mueve más de cien veces el agua de todos los ríos del planeta juntos. No es una comparación exagerada, es literal. Y además rodea completamente la Antártida, sin interrupciones, conectando distintos océanos. Pero lo importante no es sólo su tamaño, sino lo que provoca. Funciona como una especie de muro natural. Evita que las aguas más cálidas lleguen al continente y eso hace que el frío se mantenga así que sin esa barrera, la Antártida sería otra cosa.

Un planeta en pleno cambio

Todo esto ocurrió en un momento muy concreto, cuando la Tierra estaba dejando atrás una etapa cálida para entrar en otra más fría. No fue un cambio brusco, más bien una transición larga, pero con consecuencias enormes y con la corriente ya funcionando, el aislamiento del continente empezó a notarse. Las temperaturas bajaron y el hielo comenzó a extenderse. Al mismo tiempo, el océano empezó a absorber más dióxido de carbono. Ese detalle es importante, porque contribuyó todavía más al enfriamiento global. De este modo, podemos decir que no fue una sola causa sino una cadena de efectos que se fueron sumando.

New research shows how the Antarctic Circumpolar Current formed over millions of years, driving global cooling and influencing today’s climate system. pic.twitter.com/22Gpx5tSv7 — Tom Marvolo Riddle (@tom_riddle2025) April 7, 2026

Ni siquiera el océano era igual que ahora

Otro detalle curioso es que, al principio, esa corriente no era uniforme. No rodeaba el continente como lo hace hoy. Había zonas, sobre todo en el Atlántico y el Índico, donde el agua ya se movía con fuerza, pero en el Pacífico todo era mucho más tranquilo ya que se trataba de un sistema a medio formar, que con el tiempo se fue ajustando hasta convertirse en esa especie de anillo continuo que hoy regula el clima del planeta.

¿Pero por qué esto es ahora tan trascendental? Puede parecer una historia lejana, pero en realidad tiene bastante que ver con lo que está pasando hoy. Los científicos insisten en que no se pueden hacer comparaciones directas si bien el contexto es distinto, pero estudiar estos procesos ayuda a entender cómo responde la Tierra cuando cambian ciertos equilibrios sobre todo ahora, con niveles de CO2 que vuelven a subir. Por ello, mirar atrás no sirve para predecir exactamente el futuro, pero sí para entender mejor las piezas del sistema. Y en este caso, esa «muralla de agua» fue una de las más importantes.