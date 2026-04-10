China logra el récord al perforar 3,4 km en la Antártida con un sistema de agua caliente que permite acceder a lagos subglaciales

China batió el pasado domingo un récord internacional de perforación con agua caliente en la Antártida. El Ministerio de Recursos Naturales del gigante asiático informó el pasado martes que la 42.ª expedición científica asiática logró perforar hasta 3.413 metros de hielo con un sistema de agua caliente que permite acceder de forma limpia a lagos subglaciales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos hallazgos de China en la Antártida.

China sigue sacando músculo a nivel tecnológico y sus últimas investigaciones son buena prueba de ello. Mientras el mundo mira a la guerra de Irán en alerta por si el conflicto en Oriente Medio desemboca en una gran guerra mundial, desde el gigante asiático siguen confirmándose como la primera potencia del mundo en exportaciones, producción manufacturera, volumen de comercio internacional y también en desarrollo tecnológico. En los últimos años, desde Asia le están ganando la partida a sus rivales en inversión en I+D y buena prueba de ello son los últimos avances publicados por el Gobierno chino.

El último tuvo lugar el pasado miércoles en la zona de un lago subglacial cercana a la estación Kunlun, en la Antártida Oriental. El martes, el Ministerio de Recursos Naturales de China informó de que la 42.ª expedición científica al continente se había saldado con un récord histórico: la delegación asiática había conseguido perforar 3.413 metros de hielo en la Antártida mediante un sistema de agua caliente que permite acceder de forma limpia a lagos subglaciales.

La misión de China en la Antártida

Según informó la agencia de noticias Xinhua, para encontrar una perforación similar, hay que remontarse hasta el año 2011, cuando el proyecto internacional IceCube en el Polo Sur logró perforar hasta 2.540 metros. Ahora, esta expedición china ha conseguido pasar de los tres kilómetros gracias a este sistema con agua caliente que tiene como objetivo estudiar las evoluciones de un continente importante en el devenir de la humanidad en las próximas décadas.

Como informó EFE, citando al Ministerio de Recursos Naturales del país, estas perforaciones tienen como objetivo estudiar la evolución del clima de la Tierra y analizar registros ambientales antiguos. Todo con el objetivo de explorar posibles formas de vida bajo el hielo, además de facilitar la obtención de muestras de agua y sedimentos en condiciones controladas.

#China logra récord en la Antártida al perforar más de 3.400 m de hielo con tecnología de agua caliente (marca internacional previa: 2.540 m).

El avance refuerza su capacidad científica y abre acceso a más del 90 % del hielo antártico. @cgtnenespanol https://t.co/cNbvOx8K8b — Embajada de China en Chile (@ChinaEmbajada) April 7, 2026

Todo ello con la táctica de la perforación con agua caliente que utiliza estos chorros de alta presión para fundir el hielo y abrir canales de acceso. Con esto se pretende que no se introduzcan sustancias externas y reducir la contaminación de ecosistemas que se han mantenido vírgenes durante miles de años. Este nuevo avance pone a China a la vanguardia también en lo que respecta a las expediciones en la Antártida, continente que está en el punto de mira de la comunidad de científicos por la pérdida del hielo sufrida en los últimos años.

Después de este avance conseguido el pasado domingo, la 42.ª expedición antártica china continuará con sus estudios comenzados en noviembre de 2025, en los que el país busca ampliar su capacidad de investigación polar y avanzar en estudios sobre cambio climático y ecosistemas del continente.