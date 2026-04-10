Creían que era un iceberg, pero se trataba de una isla desconocida: toca actualizar la cartografía de la Antártida

En las aguas de la Antártida hay misterios por resolver y barcos hundidos, pero lo que los científicos no esperaban descubrir es una isla que nos obliga a cambiar los mapas actuales.

Y es que los científicos acaban de descubrir una isla que hasta ahora la cartografía internacional no había identificado. El problema es que la estaban confundiendo con un iceberg más en el mar de Weddell.

El propio Instituto Alfred Wegener ha confirmado en un comunicado el descubrimiento, lo que pone en relieve que todavía queda mucha información por analizar en las regiones polares.

Científicos logran un nuevo descubrimiento en la Antártida en condiciones extremas

El hallazgo se produjo a bordo del rompehielos Polarstern durante una expedición científica iniciada el 8 de febrero de 2026. A bordo viajaba un equipo internacional de 93 personas, para estudiar el noroeste del mar de Weddell.

Hay que pensar que es una región clave para entender las corrientes oceánicas globales, pero las condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir la misión.

En ese momento la embarcación buscó refugio en las inmediaciones de la isla Joinville, pero se llevaron una grata sorpresa. Y es que los científicos detectaron una elevación que no figuraba como línea de costa en las cartas náuticas, sino únicamente como una zona de peligro sin especificar.

Esta anomalía despertó el interés del equipo de batimetría, que decidió investigar más a fondo. Desde el puente parecía un simple iceberg con un aspecto extraño, pero el hallazgo fue mucho mejor.

Conforme se acercaban se dieron cuenta de que se trataba de una estructura rocosa. Es decir, estaban en una isla de la Antártida que nadie había registrado.

Cómo es la nueva isla de la Antártida que nadie había cartografiado

El equipo maniobró para aproximarse a la formación, manteniendo siempre una profundidad segura bajo la quilla. Esto permitió rodear completamente la isla y realizar un estudio detallado del fondo marino mediante ecosonda multihaz.

Además, utilizaron un dron para capturar imágenes aéreas que posteriormente fueron procesadas mediante técnicas de fotogrametría.

Gracias a este análisis, obtuvieron un modelo de elevación y una ortofoto georreferenciada que permitió medir con precisión sus dimensiones.

Con ello desde el Instituto Alfred Wegener han concluido que la isla tiene aproximadamente 130 metros de longitud, 50 metros de anchura y una elevación de 16 metros sobre el nivel del mar.

Es cierto que es una isla relativamente pequeña, pero el impacto científico es muy significativo. Debemos tener en cuenta que nunca había sido documentada.

De hecho, uno de los aspectos más desconcertantes es que la isla aparecía señalada como zona de peligro en algunas cartas náuticas, pero no como tierra firme en otros registros. Además, su posición estaba desplazada aproximadamente una milla náutica respecto a su ubicación real.

Por qué el descubrimiento de una isla en la Antártida revoluciona la cartografía

Este descubrimiento ha obligado a actualizar las cartas de navegación internacionales y pone de manifiesto las limitaciones actuales en la cartografía de regiones polares.

EL problema es la falta de datos y la necesidad de interpolaciones que hacen que elementos como esta isla puedan pasar desapercibidos o incluso ser eliminados de los mapas batimétricos.

El siguiente paso será asignar un nombre a la isla y publicar la ubicación exacta. Esta información será clave para mejorar mapas como el IBCSO (International Bathymetric Chart of the Southern Ocean), fundamentales para la investigación oceánica.