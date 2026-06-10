China desafía a la ley de la gravedad: inaugura el mayor puente atirantado del mundo con 1,2 km de longitud sin apoyos

El pasado 10 de septiembre de 2025, China inauguró el puente atirantado con mayor vano principal del mundo. Esta parte de un puente se entiende como la distancia o espacio que existe entre dos apoyos consecutivos de cualquier elemento porticado o viga.

El puente Changtai, sobre el río Yangtsé, en la provincia de Jiangsu, tiene un vano central de 1.208 metros sin apoyos intermedios, con lo que superó al puente de la isla Russki, ubicado en Vladivostok, Rusia, que ostentaba el récord anterior.

La estructura china cuenta con unos 10 kilómetros de longitud total y tardó seis años en construirse.

¿Qué récords mundiales establece el puente Changtai sobre el río Yangtsé en China?

No debe sorprender a nadie que una obra de ingeniería de tal calibre bata varios récords mundiales y alcance cifras y medias jamás vistas hasta la fecha.

Según China Daily, el puente Changtai acumula tres reconocimientos como estructura más grande en su categoría: es el puente atirantado con mayor vano principal del mundo (1.208 metros), el de mayor vano entre los puentes de arco de acero combinado para tráfico vial y ferroviario, y el de mayor longitud continua de vigas de celosía de acero en un solo tramo.

De los tres reconocimientos para China, el del vano principal es el que mide la distancia que la estructura salva entre sus dos pilones sin ningún apoyo intermedio. Los vanos laterales son de 388 metros a cada lado, lo que da al puente una sección suspendida de casi dos kilómetros sobre el cauce del río.

El récord anterior en la categoría de puentes atirantados lo tenía el puente Russky, en Vladivostok, con un vano de alrededor de 1.104 metros. El puente Changtai de China lo supera en la increíble cifra de más de cien metros.

¿Cómo es la estructura del puente Changtai en la provincia de Jiangsu?

Las dos torres del puente alcanzan los 350 metros de altura, equivalente a un edificio de 120 plantas. El tablero está dividido en dos niveles, una plataforma superior que lleva autopista de alta capacidad y carretera convencional, y una inferior que alberga el ferrocarril interurbano, lo que convierte al Changtai en el primer cruce del Yangtsé que integra los tres tipos de infraestructura de transporte en una sola estructura.

El sistema de cables incluye 312 tirantes de acero con una resistencia de entre 2.000 y 2.100 megapascales. Para este proyecto, los ingenieros emplearon tendones de fibra de carbono en los cables compuestos, un material más ligero y menos sensible a los cambios de temperatura que el acero convencional.

Las cimentaciones, a su vez, adoptan un sistema de cajón escalonado diseñado para las condiciones del lecho del Yangtsé, y descienden a más de 65 metros de profundidad. El puente puede soportar una carga de 530.000 toneladas métricas.

¿Qué supone para la provincia de Jiangsu el nuevo puente atirantado récord?

El puente Changtai conecta Changzhou y Taizhou, dos ciudades industriales de la provincia de Jiangsu que hasta la apertura necesitaban más de una hora y veinte minutos para comunicarse por carretera. Con el puente, el trayecto se reduce a unos veinte minutos.

La obra de China fue posible gracias a técnicas de construcción desarrolladas específicamente para este proyecto. Las torres combinan hormigón y acero en una estructura con diseño de diamante espacial, y el sistema de amortiguación se adapta automáticamente a los cambios de temperatura para mantener la estabilidad del tablero.

Por otro lado, el Periódico de la Ingeniería destacó que los cables emplean alambres paralelos de 7 milímetros de diámetro para garantizar la distribución uniforme de cargas entre los tirantes.