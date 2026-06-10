Cunde el asombro entre los investigadores: el secreto oculto bajo las plantaciones de arándanos de Carolina del Norte

Lo que durante años fue un enigma oculto bajo los cultivos de arándanos de Carolina del Norte finalmente tiene una explicación: un escarabajo que se alimenta de raíces y que, hasta ahora, nunca había sido considerado una amenaza para los arándanos en Estados Unidos. Expertos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte determinaron que el responsable de los daños observados en numerosas plantaciones es Prionus imbricornis, un escarabajo longicornio cuyas larvas pueden alcanzar hasta 12,7 centímetros de longitud. Aunque esta especie era conocida por atacar las raíces de diversos árboles de madera dura, los investigadores confirmaron que también puede alimentarse de los arbustos de arándanos.

Este hallazgo convierte a Carolina del Norte en el primer estado de América del Norte donde se documenta oficialmente a este insecto como una plaga de dicho cultivo. Desde 2010 se habían reportado larvas de gran tamaño viviendo bajo tierra y causando daños significativos en las raíces de los arándanos. Sin embargo, identificar al insecto responsable resultó complicado debido a que pasa la mayor parte de su ciclo de vida oculto bajo la superficie.

Una amenaza oculta en las plantaciones

Aunque los escarabajos adultos emergen del suelo y se pueden identificar fácilmente por sus antenas, estos no representan una amenaza directa para los cultivos. El verdadero problema son sus larvas, que viven bajo la superficie excavando galerías y alimentándose de las raíces de las plantas.

Las raíces desempeñan un papel fundamental en la absorción de agua y nutrientes, por lo que una infestación puede debilitar seriamente los arbustos, disminuir la producción de frutos e incluso provocar la muerte de las plantas. Además, las plagas que atacan el sistema radicular de las plantaciones son difíciles de detectar y controlar, ya que los signos visibles aparecen cuando el daño ya es considerable.

Durante años, los científicos sabían que larvas del género Prionus estaban presentes en las plantaciones de arándanos afectadas. Sin embargo, identificar con precisión la especie responsable resultó un gran desafío, ya que las larvas de numerosos escarabajos longicornios presentan características físicas muy similares entre sí.

Según Kenneth Geisert, estudiante de posgrado de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y autor principal del estudio, «hasta ahora, los investigadores simplemente asumían la presencia de la especie de Prionus en sus productos agrícolas basándose en la identificación de los adultos», Sin embargo, «si esa suposición era incorrecta, podría implicar el uso de una estrategia de tratamiento inadecuada para el problema y la asociación errónea de especies con sus huéspedes. Por ejemplo, mientras que P. imbricornus ataca las raíces, otro tipo de escarabajo longicornio podría atacar el tronco de un árbol o las ramas muertas».

Análisis de ADN

Para conocer qué especie estaba detrás de los daños, los investigadores instalaron trampas de panel negro cebadas con feromonas sexuales en seis explotaciones agrícolas ubicadas en los condados de Pender, Sampson, Bladen y New Hanover. Estas trampas permitieron capturar ejemplares adultos del escarabajo, que posteriormente sirvieron como referencia para el estudio.

A continuación, los científicos recurrieron a una técnica conocida como código de barras genético, un método que analiza regiones específicas y estandarizadas del ADN de las larvas. Las secuencias obtenidas fueron comparadas con el material genético de escarabajos adultos previamente identificados dentro del género Prionus, lo que permitió determinar con exactitud la especie responsable. Los resultados fueron concluyentes: el análisis genético reveló que las larvas correspondían a Prionus imbricornis, alcanzando un nivel de precisión de entre el 98 % y el 99 %.

Lorena López, profesora adjunta de extensión en el Departamento de Entomología y Patología Vegetal de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y coautora del estudio, comentó: «Por un lado, es muy importante que sepamos con qué especie estamos lidiando. Por otro lado, Carolina del Norte fue el primer estado en reportar una infestación de Prionus en arándanos, y actualmente no existen insecticidas autorizados contra esta plaga en este cultivo».

Con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas a los agricultores, López ha iniciado ensayos para evaluar la eficacia de distintos insecticidas contra esta plaga. El equipo de investigación busca determinar qué productos ofrecen mejores resultados y cuál es el momento más adecuado para aplicarlos, teniendo en cuenta las distintas fases del ciclo de vida del escarabajo. Los científicos consideran que intervenir cuando las larvas aún se encuentran en sus primeras etapas de desarrollo podría ser clave para limitar los daños en las raíces.

Ciclo de vida del prionus imbricornis

El huevo de prionus imbricornis es pequeño y normalmente se deposita en el suelo o en la superficie de una planta huésped. A continuación, durante la «fase larva», este escarabajo crece rápidamente, mudando varias veces a medida que aumenta de tamaño.

En la etapa de crisálida, prionus imbricornis está encerrado en un capullo protector y sufre una transformación significativa. Finalmente, al emerger de la crisálida, el adulto tiene exoesqueletos endurecidos y oscurecidos y alas desarrolladas.