En la Antártida, el hielo ha ido ganando terreno desde 2020, lo que revela un equilibrio climático más frágil de lo esperado

Lo que revela un equilibrio climático más frágil de los esperado es este hielo que ha ido ganando desde 2020 en la Antártida. Un detalle que quizás puede alejarnos de lo que imaginaríamos, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente podremos empezar a obtener lo que tenemos.

Es momento de empezar a tener en mente en estos días en los que realmente podremos empezar a tener este tipo de elementos que nos afectarán de lleno. Este tipo de detalles pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días un motivo más para analizar este cambio climático que tenemos por delante y que podría acabar siendo la antesala de algo más. Una novedad que en estos días puede convertirse en un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Este hielo que va ganando terreno puede acabar siendo el que revele un equilibrio climático de lo más frágil.

El hielo ha ido ganando terreno desde 2020 en la Antártida

En la Antártida el hielo ha ido ganando terreno y se ha convertido en un problema que va a ser el que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial en estos días cargados de actividad.

El ser humano ha acabado causando estragos en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos dará una mirada puesta a determinados cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante para conseguir un cambio en un mundo que nos manda señales.

Lo que nos espera es una novedad en un planeta que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es momento de tener en consideración algunos cambios que serán claves en estas próximas jornadas. El planeta parece que se sumerge en un deshielo que puede cambiarlo todo por momentos.

Revela un equilibrio climático más frágil de lo esperado

Tal y como nos explican los expertos de la NASA: «La masa de la capa de hielo antártica ha cambiado en las últimas décadas. La investigación basada en observaciones de los satélites Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) (2002-2017) y GRACE Follow-On (desde 2018 – ) indica que entre 2002 y 2020, la Antártida arrojó aproximadamente 150 gigatones de hielo al año, lo que provocó que el nivel global del mar aumentara 0,4 milímetros por año. Estas imágenes, creadas a partir de datos de GRACE y GRACE-FO, muestran cambios en la masa de hielo antártica desde 2002. Los tonos naranja y rojo indican áreas que perdieron masa de hielo, mientras que los tonos azules claros indican áreas que ganaron masa de hielo. El blanco indica áreas donde ha habido muy poco o ningún cambio en la masa de hielo desde 2002. Las áreas de la Antártida Oriental experimentaron cantidades modestas de ganancia de masa debido al aumento de la acumulación de nieve. Sin embargo, esta ganancia está más que compensada por una pérdida significativa de masa de hielo en la capa de hielo de la Antártida Occidental (rojo oscuro) durante el período de 19 años».

Siguiendo con la misma explicación: «Las plataformas de hielo flotantes cuyo cambio de masa GRACE & GRACE-FO no miden son de color gris. Las líneas de flujo promedio (gris; creadas a partir de la interferometría de radar por satélite) del hielo de la Antártida convergen en las ubicaciones de los glaciares de salida prominentes, y coinciden con áreas de mayor pérdida de masa (es decir, los glaciares de Pine Island y Thwaites en la Antártida Occidental). Esto respalda otras observaciones de que el calentamiento de las aguas oceánicas alrededor de la Antártida juega un papel clave en la pérdida de masa de hielo contemporánea».

Tendremos que estar pendientes de este cambio climático que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada elemento cuenta de una forma sorprendente. Este hielo que puede parecer que se pierde con unas temperaturas al alza, en realidad gana terreno y puede convertirse en una auténtica amenaza en estos días que tenemos por delante y pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Estos estudios de la NASA nos demuestran que el planeta quiere mandarnos un importante señal.