El examen de Matemáticas de la PAU enfrenta a los alumnos: ¿uno de los más difíciles de los últimos años?

Los alumnos de los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid siguen avanzando en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 pero ha sido el examen de Matemáticas el que ha acaparado todas las miradas de los estudiantes y profesores por la dificultad que ha tenido uno de sus ejercicios.

Cada año, las mates se convierten en una de las grandes polémicas por su grado de exigencia y las distintas opiniones que genera quienes hacen el examen. Este año no ha sido una excepción. La prueba se realizó durante la mañana del miércoles, de 9.30 a 11 horas, en una jornada en la que también ha tenido lugar las pruebas de Análisis Musical, Ciencias Generales y Griego.

Aunque haya algunos que aseguren que las preguntas se ajustan a los contenidos del curso, otros piensan que hay cuestiones que presentan un nivel de dificultad excesivo para una prueba como esta. Es por ello que las críticas no han tardado en aparecer en redes sociales. Uno de ellos resume la indignación de muchos: «Alguien me explica el ejercicio II de Mates de la PAU de Madrid? Parece Cervantes».

Este examen incluye problemas de álgebra, cálculo, geometría y análisis matemático; competencias necesarias para carreras relacionadas como ciencias o ingeniería. Por tanto el debate es si algunos ejercicios eran demasiado complejos o eran resolubles para quienes lo preparasen adecuadamente.

RESOLUCIÓN DEL EXAMEN DE MATEMÁTICAS II DE LA COMUNIDAD DE MADRID PAU/SELECTIVIDAD 2026 Abro hilo🧵con la resolución de los ejercicios, una breve opinión de cada uno de ellos y una estimación de la dificultad📷#PAU2026 #selectividad #matemáticas pic.twitter.com/3NLen0Qhfm — Antonio Malaver (@antonio_emci) June 3, 2026

Examen de la PAU

El miércoles siguió con Historia de la Música y de la Danza, Literatura Dramática, y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Por la tarde fue el turno de asignaturas como Latín, Biología, Dibujo Técnico, Artes Escénicas y Dibujo Artístico.

Con todo ello, los estudiantes de la región encaran la recta de final de la PAU, que cada año deja imágenes de nervios y alivio en los estudiantes, además de múltiples debates sobre la dificultad de los exámenes.