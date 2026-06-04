Test de actualidad diario: enfréntate a nuestro desafío de hoy, jueves 4 de junio
Arthur Schopenhauer, filósofo alemán sobre la reputación: "La reputación es como un espejo; una vez roto, se puede reparar, pero nunca volverá a ser el mismo"
Adiós al geranio: la mejor planta que puedes poner en tu balcón para absorber el calor y crear un refugio verde en verano
La psicología sugiere que las personas que guardan los recuerdos de la infancia y los regalos de sus hijos no lo hacen por nostalgia, sólo lo hacen para regular su estado de ánimo y ansiedad
La actualidad llega marcada por la política nacional, la economía, el deporte, el corazón, las tendencias y varios temas sociales que han ocupado titulares en las últimas horas. Este test pone a prueba cuánto has seguido los periódicos, con preguntas de dificultad media y otras algo más exigentes para quienes están al día de los detalles.
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