Según la RAE, la palabra «carácter» lleva tilde porque es una palabra aguda terminada en consonante distinta de «n» o «s», y su plural es «caracteres», sin tilde. Así a la pregunta siguiente: ¿Cómo se dice, caracteres o carácteres? La RAE lo confirma y su respuesta es clara.

Singular. Carácter: «El carácter de la obra es barroco».

Plural. Caracteres: «Cada línea contiene 70 caracteres».

Es importante no confundirlo con la palabra plural: no se escribe «carácteres», aunque muchas personas lo pronuncien así.

La palabra carácter es un sustantivo masculino que tiene varios sentidos según el contexto, y su correcto uso es importante para escribir con precisión. Según la Real Academia Española (RAE), carácter se acentúa en la «a» porque es una palabra aguda terminada en consonante distinta de «n» o «s».

Significados principales de «carácter»:

A continuación se pueden consultar los diferentes significados de la palabra «carácter»:

Cualidades de una persona o cosa

Se refiere al conjunto de cualidades o circunstancias que distinguen a alguien o algo de los demás.

Ejemplo: «El carácter español se reconoce por su sociabilidad y su pasión por la cultura».

Ejemplo: «El carácter insufrible de Eladio hacía difícil trabajar con él».

Condición dada por la función o dignidad

Indica un estatus o función determinada.

Ejemplo: «El carácter de juez conlleva responsabilidad y ética».

Firmeza o energía de ánimo

Se refiere a la fuerza interna de una persona.

Ejemplo: «Un hombre de carácter no se deja intimidar».

Signo de escritura o de imprenta

Éste es el sentido que más genera dudas ortográficas:

Singular. Carácter: «El mensaje tiene 140 caracteres».

Plural. Caracteres: sin tilde, aunque algunas personas escriban incorrectamente «carácteres».

Estilo o forma de los signos de escritura

Se refiere al tipo de letra o tipografía:

Ejemplo: «Los libros antiguos tenían caracteres elzevirianos».

Señal espiritual en contextos religiosos

Describe un sello espiritual que los sacramentos imprimen en el alma.

Plural: «caracteres»

El plural no lleva tilde:

Correcto: «Cada línea de este periódico tiene 70 caracteres».

Incorrecto: «Cada línea tiene 70 carácteres».

La razón es sencilla: las reglas de acentuación en español indican que las palabras agudas terminadas en “s” precedida de otra consonante no se acentúan. Por eso, aunque la pronunciación mantenga la fuerza en la “a”, ortográficamente el plural pierde la tilde.

Morfología y uso

Singular. Carácter: se acentúa y puede referirse tanto a rasgos personales como a signos de escritura.

Plural. Caracteres: se usa principalmente para hablar de varios signos de escritura o rasgos, sin tilde.