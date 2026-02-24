El aviso de Fran Rivera sobre Tamara Gorro que pone a Cayetano contra las cuerdas

La relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro se ha convertido en uno de los asuntos más comentados de la crónica rosa en los últimos días. El vínculo entre el torero y la influencer salió a la luz tras unas imágenes de ambos en el aeropuerto. Desde entonces, se han dejado ver juntos en Madrid con naturalidad, aunque han optado por la discreción al evitar declaraciones detalladas sobre su situación sentimental.

A pesar de la prudencia, ambos han transmitido que atraviesan un momento positivo y de estabilidad emocional. Sin embargo, este nuevo capítulo en la vida del torero habría generado inquietud en uno de los pilares de su entorno más cercano: su hermano Francisco Rivera. Según se ha revelado en televisión, el diestro habría mantenido una conversación telefónica con Cayetano para interesarse por la veracidad del romance, una llamada que, lejos de quedarse en un gesto fraternal, habría derivado en un tenso intercambio de opiniones.

La periodista Leticia Requejo ha explicado en el programa El tiempo justo que la conversación se produjo mientras Cayetano disfrutaba de su estancia en Maldivas junto a Tamara. Francisco Rivera, al ver que la noticia ocupaba titulares, decidió llamar a su hermano para confirmar si la relación era cierta. Según esta versión, Cayetano respondió afirmativamente y aseguró sentirse feliz en esta nueva etapa.

Fue entonces cuando Francisco habría decidido lanzar una advertencia que no sentó bien al ex de Eva González. El torero mayor le habría transmitido que conocía bien a Tamara Gorro debido a un breve acercamiento sentimental que mantuvieron años atrás. Este comentario, interpretado como una señal de cautela, habría provocado malestar en Cayetano, hasta el punto de que la conversación terminó en discusión, según cuenta Leticia

La información de Leticia Requejo

Leticia Requejo asegura que el acercamiento entre Francisco Rivera y Tamara Gorro se remonta a más de 15 años, cuando ambos estaban solteros. La periodista subrayó que aquel vínculo no coincidió con sus respectivos matrimonios, descartando cualquier solapamiento temporal. Aun así, el recuerdo de aquella etapa parece haber influido en la advertencia trasladada a Cayetano. «Tengo que decir que en ese tonteo tanto Tamara estaba soltera como el propio Francisco Rivera», ha recalcado la colaboradora de El tiempo justo.

Antonio Rossi ha añadido otro elemento a la historia al señalar que no sería la primera vez que los hermanos Rivera comparten interés por la misma mujer. Según dice, una situación similar se produjo en el pasado con la modelo Blanca Romero, lo que refuerza la idea de que este tipo de coincidencias han generado tensiones previas en la familia. «Ya pasó con Blanca Romero. Primero estuvo con ella Francisco Rivera, se hicieron unas fotos en la estación del AVE de Sevilla y, mucho tiempo después, empezó con Cayetano y también le hizo la misma advertencia», comenta el experto en crónica social.

Más allá de las advertencias y los antecedentes, lo cierto es que Cayetano Rivera parece decidido a vivir su relación con naturalidad, sin conceder demasiada importancia a las opiniones externas. El torero atraviesa un momento de plenitud personal que no ha querido ocultar, aun sabiendo que su vida sentimental vuelve a situarlo en el centro de la atención mediática.

Tamara Gorro, por su parte, también se ha visto envuelta en el foco informativo que acompaña a cualquier relación con un miembro de una de las sagas taurinas más conocidas del país. A su llegada a Madrid, fue ella quien atendió brevemente a los medios, mostrándose algo nerviosa pero visiblemente contenta. Su actitud, lejos de esquivar la atención, transmitía la serenidad de quien asume con naturalidad el interés que despierta su vida privada.

Fran Rivera protege a su hermano

La situación evidencia el delicado equilibrio entre la felicidad individual y las dinámicas familiares en contextos de alta exposición. La advertencia de Francisco Rivera, interpretada por algunos como un gesto de protección fraternal, ha sido percibida por otros como una injerencia en la vida personal de Cayetano. Sea cual sea la lectura, el episodio pone de manifiesto la complejidad de las relaciones familiares cuando confluyen historias compartidas y trayectorias sentimentales cruzadas.

Mientras tanto, la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro continúa su curso, ajena a las tensiones que puedan surgir en su entorno. Ambos parecen dispuestos a construir su vínculo lejos de polémicas, aunque conscientes de que su condición de personajes públicos convierte cada paso en objeto de debate. En este escenario, el tiempo será el único capaz de confirmar si el romance logra consolidarse al margen de advertencias y recuerdos del pasado.