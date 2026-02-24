El tiempo estable y las temperaturas inusualmente suaves de los últimos días tienen las horas contadas. Los modelos de previsión meteorológica han confirmado la llegada de un fenómeno de dimensiones continentales: una calima procedente del Sáhara que este miércoles teñirá los cielos de la Península.

No será un episodio común; la potencia de los vientos del sur ha creado un «pasillo» de calima que unirá Marruecos con Madrid y que, en un viaje sin precedentes, llegará a alcanzar países como Suecia, Finlandia e incluso el noroeste de Rusia.

Un fenómeno extremo: del Sáhara a las puertas de Rusia

La configuración atmosférica actual, marcada por el aislamiento de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), ha activado un potente flujo de aire desde el desierto que transportará el polvo en suspensión a través de media Europa. Este miércoles, el ambiente en gran parte de España se volverá turbio, con una visibilidad reducida y cielos plomizos que afectarán especialmente al centro y al oeste peninsular.

Lo más sorprendente de esta predicción es el alcance de la lengua de polvo. Tras pasar por Madrid, la calima cruzará Francia, el Reino Unido y los Países Bajos, para terminar su recorrido en el entorno de Estocolmo y el mar Báltico entre el jueves y el viernes. Se trata de una irrupción de partículas saharianas en latitudes donde su visita es extremadamente rara, acompañada además de una masa de aire muy suave que mantendrá los termómetros por encima de lo normal para febrero.

La incursión de polvo sahariano de esta semana conectará Canarias y Madrid con Estocolmo. https://t.co/52udg2VCq2 — Meteored España (@MeteoredES) February 24, 2026

Alerta en Canarias: calidad del aire «peligrosa»

Si bien en la Península el fenómeno será muy llamativo, la preocupación máxima se traslada a las Islas Canarias. A medida que avance la semana, la posición de la DANA podría dirigir hacia el archipiélago una de las intrusiones de calima más intensas de los últimos años.

Las autoridades y expertos piden precaución por varios factores:

Calidad del aire : se prevén niveles «muy desfavorables o peligrosos» para la salud, especialmente para personas con problemas respiratorios.

: se prevén niveles «muy desfavorables o peligrosos» para la salud, especialmente para personas con problemas respiratorios. Lluvias de barro : la combinación del polvo con las precipitaciones previstas por la DANA podría dejar importantes depósitos de barro en coches y mobiliario urbano.

: la combinación del polvo con las precipitaciones previstas por la DANA podría dejar importantes depósitos de barro en coches y mobiliario urbano. Visibilidad: la densidad del polvo podría complicar el tráfico aéreo y por carretera en las islas durante el jueves y el viernes.

Consejos ante la llegada de la calima

Ante este escenario, se recomienda evitar el ejercicio físico intenso al aire libre en las zonas más afectadas y mantener las ventanas cerradas.

En el oeste de la Península y en Portugal, conviene estar preparados para la caída de barro, por lo que se desaconseja lavar los vehículos hasta que el flujo de aire atlántico limpie la atmósfera a partir de la segunda mitad del jueves.