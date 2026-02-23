La AEMET revienta la previsión para marzo y avisa: un «bloqueo escandinavo» va a castigar al Mediterráneo

El bloqueo escandinavo que va a castigar el Mediterráneo obliga a lanzar este aviso de la AEMET. Sin duda alguna, tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Con este cambio de tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Es importante conocer un tiempo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que todo será posible.

Va a castigar el Mediterráneo, un bloqueo que puede modificar ese tiempo que nos ha venido acompañando durante los últimos tiempos. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará algunas novedades destacadas en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Tocará empezar a ver llegar este destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo especialmente complicado de asumir. Es momento de apostar claramente por un cambio que va a castigar por completo a un territorio que este invierno ha batido todos los récords.

Este bloqueo escandinavo va a castigar al Mediterráneo

El Mediterráneo está siendo una de las zonas más afectadas en estos últimos tiempos, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar generando un plus de buenas sensaciones. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a vivir unas jornadas repletas de acción.

Es importante conocer lo que puede estar esperándonos ante una serie de cambios que pueden acabar llegando a toda velocidad. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos tiempos.

Tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que, sin duda alguna, puede convertirse en algo que realmente acabará siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia.

Este invierno en el que las lluvias han llegado de forma masiva a esta parte del país, tocará empezar a ver llegar un giro importante en el tiempo. Es hora de saber qué nos depara una primavera que puede acabar siendo lo que nos dará un paso importante en estos días en los que todo será posible.

La AEMET lanza un aviso sobre lo que viene en marzo

Lo que viene en marzo obliga a lanzar un importante aviso de la AEMET, será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio que puede ser el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Los expertos no dudan en actualizar los mapas del tiempo, para saber qué nos está esperando.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «La llegada de marzo siempre genera expectación, y más después de un invierno especialmente lluvioso en buena parte de España. Muchos se preguntan si ahora toca una tregua larga y estable o si, por el contrario, las lluvias y el tiempo revuelto seguirán siendo protagonistas en las próximas semanas. La transición definitiva del invierno a la primavera nunca es sencilla. En este periodo pueden aparecer patrones atmosféricos poco habituales, muy influidos por grandes mecanismos como la Oscilación del Atlántico Norte (NAO) o los bloqueos en latitudes altas que alteran el recorrido habitual de las borrascas. Según las últimas salidas del modelo europeo, los pronósticos a largo plazo combinan fases de estabilidad con otras de mayor inestabilidad, y además con una incertidumbre creciente conforme avanzamos en el calendario. El escenario más probable dibuja un inicio de marzo estable, pero con opciones de evolucionar hacia un bloqueo atmosférico que reactive las lluvias en el Mediterráneo».

Siguiendo con la misma explicación: «Todo apunta a que lo que queda de febrero y el arranque de marzo estarán condicionados por un patrón de NAO positiva (NAO+), con el anticiclón de las Azores fortalecido y el chorro polar circulando por latitudes más altas de lo habitual. Traducido a un lenguaje más sencillo: predominio de tiempo estable, seco y relativamente templado en la mayor parte del país, aunque con noches frías todavía propias de esta época del año. Con el tren de borrascas desplazado hacia el norte de Europa, los frentes atlánticos apenas rozarán la Península. Esto favorecerá jornadas con cielos poco nubosos, ambiente tranquilo y temperaturas algo por encima de la media en muchas regiones»:

Nada más empezar el mes de marzo, empezaremos a notar lo que esta por llegar: «A medio plazo, el ECMWF sugiere un cambio interesante: la posible formación de un bloqueo atmosférico en Escandinavia, acompañado de un refuerzo de las altas presiones en el Atlántico norte. Este tipo de configuración obliga al chorro polar a ondularse más de lo habitual, dificultando el paso normal de borrascas de oeste a este por Europa».